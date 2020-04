Acquistare prodotti locali è buona cosa

La Ugl propone anche in Umbria il format sindacale con il quale da dodici anni si invogliano i cittadini della Campania all’acquisto dei prodotti locali. A proporlo è il Segretario Provinciale della Ugl Agroalimentare Umbria, Massimo Morelli

“Le nefaste conseguenze dell’emergenza Covid-19, la pandemia che ha rinchiuso in casa cittadini e lavoratori Italiani e che ha messo a dura prova l’economia delle aziende cambiando peraltro le modalità di vendita dei prodotti agricoli ci ha spinti la lanciare questa iniziativa di promozione territoriale. L’appello che lanciamo in occasione della spesa Pasquale é Contro il Covid, consuma Umbro La mission – spiega Morelli – è quella di sostenere l’acquisto dei prodotti della provincia: non vogliano sostenere la nostra economia