Cinque minori afghani trovati in un container lungo la E45

Cinque ragazzi afghani, di età tra 15 e 17 anni, sono stati trovati dai carabinieri all'interno di un container (usato per il trasporto di contenitori di vetro) partito dalla Serbia il 15 giugno e diretto in Campania, durante una sosta lungo la E45 nella zona di Pantalla. L'intervento dei militari è stato chiesto dallo stesso autista del mezzo che aveva sentito dei rumori e da un collega al quale aveva chiesto aiuto pensando a un problema meccanico. I ragazzi hanno poi riferito agli investigatori di essere stati fatti salire all'interno del container in un'area di sosta al confine tra Slovenia e Croazia, da un uomo al quale hanno pagato 2.500 euro a testa e di avere trascorso due giorni nascosti tra il materiale.

I 5 giovani erano in evidente difficoltà fisica. I militari hanno immediatamente provveduto a rifocillarli e a contattare il 118 di Todi per le cure del caso. I 5 ragazzini sono stati condotti presso la Compagnia di Todi insieme al camionista serbo. Gli operanti hanno quindi provveduto a prendere i necessari contatti per la loro sistemazione presso una struttura di accoglienza grazie alla disponibilità offerta dal Comune di Todi.