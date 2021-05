Arrestato 60enne spoletino, ladro di auto e di portafogli

È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Jesi e dei militari di Spoleto un 60enne umbro, senza fissa dimora ma residente in Veneto, accusato di aver rubato tre auto e un portafogli in alcuni comuni del Maceratese, (Macerata, Corridonia, San Severino Marche, Potenza Picena), nel periodo che va da febbraio a maggio di quest'anno. L’uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce, era colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dalla Procura al gip presso il Tribunale.

Il 60enne era riuscito a sottrasi alla cattura fino a ieri, 26 maggio, quando i militari lo hanno finalmente beccato proprio nella sua città di origine.