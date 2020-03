Berlusconi lascia la Pascale e si fidanza con Marta Fascina

Francesca Pascale, 34 anni, non è più la fidanzata di Silvio Berlusconi, di anni 83. Ora al suo fianco c'è Marta Fascina, deputata trentenne di Forza Italia nata a Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria e residente a Portici, in Campania, dove è stata eletta nel proporzionale.

Laureata in Lettere e filosofia, addetta stampa e public relation specialist come si legge nella biografia che compare sul sito della Camera, prima di entrare in Parlamento ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan. E' una super tifosa rossonera e soprattutto da tempo una fan dell'ex premier.

Un amico che ha condiviso gli alti e bassi della coppia Berlusconi-Pascale assicura che i due si sono lasciati bene, senza rancori. Una storia nata quindici anni fa e interrotta definitivamente nello scorso ottobre.

Un accordo che prevederebbe dieci milioni di euro e due appartamenti: un trilocale a Milano e un bilocale a Roma. Ma si tratterebbe di una decisione autonoma dell'ex presidente del Consiglio.