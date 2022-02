Donna di 33 anni costretta a portare il velo, sentita dal pm

È stata sentita dai magistrati di Perugia Salsabila Mouhib, la donna di origine marocchina di 33 anni che ha denunciato l'ex marito che fra le altre cose la obbligava a indossare il velo contro la sua volontà. Gli unici contatti con l'esterno, indossando rigorosamente il velo integrale, le venivano concessi quando si doveva recare dal medico o quando ha partorito. Al pm la donna ha raccontato la sua triste storia, fatta di minacce e imposizioni, fino al velo islamico.

La donna, malgrado si fosse rivolta alle forze dell'ordine per denunciare le vessazioni, si vide archiviare la denuncia dagli inquirenti.

"La condotta di costringerla a tenere il velo integrale rientra nel quadro culturale, pur non condivisibile in ottica occidentale, dei soggetti interessati", scrisse il pm di Perugia Franco Bettini. Della sua vicenda si è anche occupato personalmente il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, il quale ha chiesto un supplemento di indagini per fare luce sulla vicenda della donna, che ora vive in Campania, in una località segreta.

I tre figli della coppia, tutti nati in Italia, di età compresa tra 3 e 6 anni, sono stati affidati tutti alla mamma dal Tribunale marocchino.