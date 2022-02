Terremoto, Lega: sospendere per 3 anni mutui a Comuni colpiti, a rischio servizi

“Chiediamo con forza che il governo inserisca nel decreto Energia, in imminente uscita, una norma che sospenda per almeno 3 anni i mutui a carico degli enti locali colpiti dal sisma del 2016, misura che abbiamo chiesto con un emendamento al Milleproroghe, su cui l’esecutivo ha espresso parere negativo. Le rate in pagamento rischiano di essere un macigno sulle casse dei Comuni, per i quali abbiamo chiesto anche il rimborso della Tari non incassata senza ricevere parere positivo. Le misure che abbiamo chiesto sin dalla legge di bilancio, come il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali a favore delle imprese, sono fondamentali per far ripartire il Centro Italia. Dispiace che una parte del governo, quella del Movimento 5 Stelle, non comprenda le istanze che arrivano dai territori e colpiscono in primis i cittadini, privandoli di servizi che le amministrazioni locali dovranno ridurre a causa delle difficoltà economiche, aggravate dall'impennata dei prezzi dell'energia”.

Lo affermano in una nota i deputati della Lega eletti in Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.