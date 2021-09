In Umbria in arrivo acquazzoni e temporali il prossimo week-end

È iniziato settembre, le condizioni meteo sono ancora stabili e soleggiate su tutta Italia, ma secondo i meteorologi non durerà. Durante il prossimo fine settimana, infatti, gran parte delle regioni dovranno fare i conti con maltempo ed un calo delle temperature che ci ricorderanno che l'estate si avvia al declino.

Le prime avvisaglie di un cambiamento si avranno venerdì. Come dicono gli esperti, tra le aree maggiormente a rischio troveremo gran praticamente tutte le regioni centrali e alcuni angoli del Sud: acquazzoni e temporali potranno colpire, in particolare, i settori più meridionali dell'Umbria, le Marche, il Lazio, l'Abruzzo e, scendendo, il Molise, la Puglia e parte della Campania.

Come spesso accade in questo periodo dell'anno, i fenomeni tenderanno comunque ad avere una distribuzione molto irregolare ed imprevedibile anche fino a poche ore prima dell'evento.

Come ricordano gli sperti in queste settimane di passaggio tra una stagione e l'altra, i contrasti tra masse d'aria completamente diverse vengono particolarmente esaltati con il conseguente sviluppo di forte instabilità che può dar vita ad eventi estremi, come nubifragi e, nei casi peggiori, anche alluvioni lampo e grandinate.