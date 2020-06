Dalla Regione 1 milione ai Comuni per la manutenzione straordinaria delle strade

La Regione dell'Umbria ha assegnato i contributi ai comuni finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali e relative pertinenze, volti ad incrementare la sicurezza e la fluidificazione di tutte le componenti di traffico. Lo ha reso noto l'assessore regionale alla viabilità, Enrico Melasecche, che ha anche diffuso l'elenco dei 22 comuni umbri beneficiari del contributo a seguito del Bando emanato dalla Regione, del tipo di intervento e l'importo del finanziamento. "Si tratta di importi relativi a piccoli interventi, ma che sono di grande utilità per permettere una buona manutenzione delle strade individuate e dunque per garantire migliori servizi ai cittadini".

Descrizione Intervento

Contributo regionale concesso

1 - PORANO

Manutenzione straordinaria strade comunali: Loc. Radice, Via Cav. Vittorio Veneto, Via del Corniolo, Strada comunale Torre San Severo, Loc. Piandicastello 1

33.758,00

2 - OTRICOLI

Interventi di manutenzione straordinaria volti all'adeguamento alle vigenti normative di un tratto di pertinenze della strada comunale di Via Roma tratto Sud di Otricoli costituite da un camminamento pedonale e aree di sosta

39.490,00

3 - GIOVE

Manutenzione straordinaria della strada comunale del Taglialegna

39.990,00

4 - MONTE CASTELLO DI VIBIO

Lavori di consolidamento del dissesto franoso sulla strada comunale Via Poggio Lipparoni 2° Stralcio

50.000,00

5 - CASTEL VISCARDO

Lavori di rifacimento di un piccolo ponte lungo la strada del Salceto sul fosso dell'Aiuccia

41.591,52

6 - PENNA IN TEVERINA

Messa in sicurezza percorso pedonale di un tratto di Via Roma (lato destro dal civico n. 155 alla strada della Bandita)

49.975,49

7 - MONTEFRANCO

Manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale denominata Via San Bernardino

44.395,30

8 - MAGIONE

Lavori per la manutenzione straordinaria del tratto terminale di Via dell'Aurora nella Frazione di Agello

45.000,00

9 - PARRANO

Manutenzione straordinaria tratto di strada comunale di Pievelunga

48.589,28

10 - PERUGIA

Risanamento piano viario Via dell'Ingegneria

50.000,00

11 - VALTOPINA

Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Rancole

50.000,00

12 - FERENTILLO

Intervento di manutenzione straordinaria della strada comunale di Terria e dei relativi ponti e pertinenze

50.000,00

13 - MASSA MARTANA

Interventi di ripristino pavimentazione stradale ammalorata a tratti saltuari in Loc. Cicognola e interventi di messa in sicurezza dei manufatti per attraversamenti di piccoli corsi d'acqua in loc. Cicognola e Località Raggio

50.000,00

14 - ARRONE

Manutenzione straordinaria strada zona PIP Loc. Case Mattei

50.000,00

15 - FRATTA TODINA

Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via XXV Aprile e tratti di strada di Via Piscirello e Via Capitini

50.000,00

16 - TERNI

Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di sede stradale di Via Breda ed adeguamento funzionale del ponte pedonale sul torrente Serra, volto

all'eliminazione delle barriere architettoniche e dei fenomeni legati alla corrosione

50.000,00

17 - PIEGARO

Lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale in Loc. Fontana e del ponte sul fosso Rigalto

50.000,00

18 - SAN GIUSTINO

Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale di Passano - adeguamento ponte

50.000,00

19 - SPOLETO

Lavori di messa in sicurezza relativi alla straordinaria manutenzione della strada comunale denominata di Via della Semina n. 172 in Loc. Bazzano Inferiore

40.000,00

20 - CASCIA

Intervento di ripristino pavimentazione stradale e manutenzione ponte Località Sant'Agostino Via dei Consoli Comune di Cascia

50.000,00

21 - LUGNANO IN TEVERINA

Intervento di manutenzione straordinaria della Piazza della Loggia nel comune di Lugnano in Teverina

50.000,00

22 - AVIGLIANO UMBRO

Manutenzione straordinaria mediante asfaltatura della strada Comunale denominata Strada Comunale Petrara Dunarobba

17.210,41

Totale

1.000.000