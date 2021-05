Scuola, volata finale per il concorso straordinario per 1.100 precari umbri

Ultime battute in vista del traguardo che si chiama "ruolo" per i 1100 docenti precari umbri che stanno partecipando al "concorso straordinario per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado" che nella nostra regione mette in palio 400 posti.

Come riporta oggi Il Messaggero, la pandemia ha causato inevitabili complicazioni ma è di questi giorni la raffica di risultati delle prove scritte che unite al conteggio dei titoli consentiranno la formazione delle grad uatorie finali per l'assegnazione dei posti. Intanto sono già 160 i precari che possono cantare vittoria con il superamento delle prove scritte. In tutte le classi di concorso il minimo punteggio per andare avanti era di 56 punti sugli ottanta massimi raggiungibili. Dei 1100 precari iscritti al concorso solo in 400 hanno sostenuto la prova "in casa", mentre gli altri 700 hanno svolto la prova scritta in trasferta (Lazio o Toscana) a seconda della classe di concorso di appartenenza. I docenti precari che hanno partecipato, tutti con almeno tre anni di servizio (chi concorreva per il sostegno doveva essere specializzato), si contendono nel complesso 400 posti distribuiti un po' a pioggia nei vari insegnamenti. Quelli con più cattedre disponibili sono nelle scuole medie inferiori: Italiano, Storia, Geografia con 51 posti e Matematica e Scienze con 35. Diverse prove programmate in Umbria hanno già dato esito anche se nei prossimi giorni gli elenchi di coloro che hanno superato lo scritto saranno integrati dai risultati delle prove suppletive che sono state autorizzate perché diversi docenti non hanno potuto partecipare a quelle previste dal primo programma per motivi di salute, cioè per positività al Covid19 Ecco nel dettaglio le graduatorie già pubblicate. Classe di concorso A012 Discipline Letterarie Istituti II grado (25 posti per 43 concorrenti) hanno superato lo scritto in 30. Classe AB24 Lingua e Cultura Straniera (51 candidati per 22 posti) gli ammessi sono 27. Classe AB25 Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (49 concorrenti per 19 posti) in 26 hanno superato lo scritto. Classe A048 Scienze Motorie e Sportive II grado (17 posti per 42 concorrenti) in 29 sono stati ammessi. A028 Matematica e Scienze con (60 partecipanti per 35 posti) gli ammessi sono 46.

SUPPLETIVE

Stabilito il calendario della prove scritte suppletive per la classi di concorso A012, A022, A028, A048 e AB24. Si svolgeranno tutte all'Itet Capitini di Perugia dal 17 al 20 maggio. Come in tutte le tornate precedenti in presenza, i candidati devono sottostare a precise norme anti Covid: presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; non presentarsi se affetti dai sintomi indicati in tutte le autocertificazioni (febbre, tosse, mal di gol ecc.); non presentarsi se sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare fiduciario; presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, in data non antecedente a 48 ore dallo svolgimento delle prove; indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino all'uscita, la mascherina FFP2 che verrà messa a disposizione dall'U.S.R. Umbria; produrre apposita autodichiarazione sulla non presenza dei sintomi. Attenzioni queste che accompagneranno ancora per molto tempo i partecipanti ai concorsi.