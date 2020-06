Dedicata a Beethoven la 75ª Sagra Musicale Umbra

Dopo il lungo periodo di chiusura dovuto al lockdown collettivo, la Fondazione Perugia Musica Classica, impegnata a promuovere iniziative concertistiche in tutta la regione, conferma la 75a edizione della Sagra Musicale Umbra, che si terrà dal 3 al 13 settembre a Perugia, Spoleto e Norcia.



Il filo conduttore di quest’edizione, come tutte le iniziative culturali condizionate dal recente lockdown collettivo, sarà un omaggio a Ludwig Van Beethoven, uno dei compositori più amati di sempre attraverso un progetto in 10 parti eseguito da, (nella foto sopra), pianista di fama internazionale.«Parlando di musica e ideale nel 2020, la Sagra Musicale Umbra celebrerà la ricorrenza musicale più importante dell’anno: i 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven» - afferma il Direttore Artistico Enrico Bronzi, che conclude «lo faremo in un modo eccezionale attraverso l’esecuzione integrale delle 32 Sonate per pianoforte eseguite da Filippo Gamba. Si dice che la Sonata beethoveniana sia un immenso laboratorio di forme musicali. Perché dunque alludiamo nel nostro sottotitolo alla libertà? L’idea di forma musicale appare come una limitazione della libertà solo se la osserviamo distrattamente: la forma è la capacità di raccontare ed è il modo che la creatività si dà per poter essere condivisa pienamente. Attraverso l’ordine, l’ispirazione si organizza e non rischia di degradare nel capriccio individualistico. Si dice anche che la musica di Beethoven sia portatrice di valori etici, ma se così la percepiamo è solo perché è il punto d’incontro tra immaginazione ed ordine, cioè tra libertà e forma. Da qui il titolo della Sagra Musicale Umbra MMXX: Ludwig l’indispensabile. La libertà sopra ogni cosa».L’edizione MMXX della Sagra Musicale Umbra è stata fortemente voluta dalla Fondazione per lanciare attraverso uno dei Festival più antichi d’Italia, un messaggio di possibile rinascita della cultura concertistica. «Dal 1937 le uniche edizioni non eseguite della Sagra Musicale Umbra sono state durante il conflitto mondiale. Abbiamo lavorato con entusiasmo per presentare alla città di Perugia e alla Regione Umbria l’opportunità di partecipare all’edizione 2020 che sarà all’aperto e nella massima sicurezza, con posti limitati secondo i vigenti DPCM, ma sempre di grande qualità» dichiara Anna Calabro, Presidente della Fondazione Perugia Musica Classica Onlus, che continua «Le disposizioni governative impongono una forte riduzione dei posti a sedere durante le esibizioni e gli abbonati agli Amici della Musica di Perugia potranno esercitare una prelazione. La SMU MMXX sarà un ritrovarsi dopo un lungo cammino buio e solitario, un graduale riappropriarsi del valore di comunità grazie alla bellezza della musica dal vivo», conclude Anna Calabro. Gli eventi potranno essere seguiti grazie a speciali iniziative sui social della Fondazione e condivisi con #SMUMMXX e valorizzeranno i musicisti locali, in particolare sarà protagonista l’Orchestra da Camera di Perugia con ben 4 esibizioni. Due concerti della SMU MMXX sono inseriti in un progetto nazionale, di grande valore culturale, il Festival Musica con Vista, promosso dal neonato comitato AMUR che riunisce alcune tra le più importanti istituzioni d’Italia operanti nel settore della musica classica con lo scopo di promuovere attività e obiettivi comuni. Il Festival Musica con Vista presenta sedici concerti tra luglio e settembre 2020, tappe di festival diffuso all’aria aperta in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania e per l’appunto Umbria.