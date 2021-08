Orchestra da Camera di Perugia, una festa per la nuova maglietta ufficiale

Una festa piena di musica, martedì 3 agosto dalle 18 ai Giardini del Frontone di Perugia, per presentare la nuova t-shirt ufficiale dell'Orchestra da Camera di Perugia. Visto il successo delle precedenti edizioni, infatti, anche quest'anno sarà possibile indossare (e sostenere) l'Orchestra cittadina, da anni ambasciatore dell'eccellenza perugina in Italia e nel mondo. L'iniziativa, promossa in collaborazione con il T-Trane, vedrà la partecipazione dell'illustratore Marco Leombruni, che ha ideato la maglietta 2021 dell'Orchestra, protagonista di una performance di live painting con il dj set di Ricky L. A chiudere l'evento, dalle 19, una piccola sorpresa musicale della stessa Orchestra da Camera di Perugia, in queste settimane impegnata nella prima edizione della rassegna tra musica e scienza “Il suono della ricerca”, promossa dall'Università degli Studi di Perugia. Un progetto che sta riscuotendo un grande successo – 3 sold out nei primi 3 appuntamenti – e che si concluderà venerdì 13 agosto nell'Orto medievale di Borgo XX Giugno con la partecipazione del trombettista Marco Pierobon. A settembre, poi, l'Orchestra da Camera di perugia ha già in programma quattro concerti nel cartellone della Sagra Musicale Umbra 2021, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus, tra cui l'attesissimo debutto del progetto Il Barone Rampante con Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, martedì 7 settembre a Norcia.