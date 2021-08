Maltempo: allerta gialla in Umbria

Maltempo e temperature più fresche nei prossimi giorni in Italia. È quanto prevede il meteo che anticipa lo spostamento della circolazione ciclonica attualmente rilevata nell’Europa centrale, in corrispondenza della Repubblica Ceca, nei territori del sud-est che comprendono anche la nostra penisola. La protezione civile avverte che ci saranno piogge e vento in particolare nel centro-sud, tanto che è stata diramata l’allerta gialla in sette regioni italiane. L’allerta gialla riguarda le seguenti regioni: Umbria, Abruzzo, Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia. In Abruzzo, Lazio e Puglia è scattato l’allarme anche per possibili dissesti idrogeologici.

Domani, nelle regioni centro-settentrionali potremmo avere una giornata soleggiata e stabile, mentre all'estremo sud sono previsti rovesci e qualche temporale. Lunedì, invece, ci sarà una leggera tregua con una risalita delle temperature, ma già dal giorno successivo l’aria diventerà nuovamente più fresca. La temperatura è in calo in tutta Italia, mentre i venti soffieranno, in maniera moderata, da ovest fino al medio Adriatico, al Tirreno, in Calabria e sulle Isole.