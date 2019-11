In arrivo ondata di maltempo in Umbria

Allerta dalla notte di oggi per 36 ore. Nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it) si legge che sono in arrivo fenomeni meteo, che andranno ad impattare sulle diverse aree del Paese, determinando criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso parte dalla notte di oggi. Previste precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, in estensione ai settori occidentali di Abruzzo, Molise e Basilicata.

Inoltre, dal mattino di domani, si prevede il persistere di precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.