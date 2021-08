Anche in Umbria è atteso lo "spacca weekend"

Brutte notizie per quanto riguarda il meteo del prossimo week-end. Un vortice di origine polare si avvicina all'Italia.

Su molte regioni il tempo tornerà a peggiorare.

Sabato il tempo sarà instabile. Fin dalle prime ore del mattino, la presenza di nubi irregolari e precipitazioni sparse andranno a interessare il Nord, mentre i temporali inizieranno a interessare per prima la Toscana e in seguito diffusamente anche l’Umbria, il Lazio interno, le Marche, l’Abruzzo e il Molise. Altre precipitazioni bagneranno le coste tirreniche meridionali e in serata anche il Gargano. Le temperature saranno in diminuzione.

Per la giornata di domenica, 29 agosto, il tempo sarà spiccatamente instabile sulle regioni meridionali. Soprattutto al Sud, che verrà raggiunto da piogge e temporali e dove le temperature saranno in diminuzione. Intanto al Centro-Nord la pressione comincerà ad aumentare regalando una giornata festiva per lo più soleggiata e con temperature in lieve aumento.

Durante le ore pomeridiane i temporali si faranno via via più incisivi. L'Umbria sarà fra gli osservati speciali. In queste zone i temporali potrebbero anche divenire di forte intensità, accompagnati da improvvisi colpi di vento e da possibili e locali grandinate. Nulla di rilevante per le altre regioni italiane.

Domenica, grazie all’alta pressione nord africana, vedremo un netto miglioramento del tempo sulle regioni centro-settentrionali dove ci sarà un ritorno del sole e delle temperature in lieve ma generale aumento.