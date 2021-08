Tunisino compie furto su un'auto, arrestato dalla Polizia

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico veniva inviato dalla Sala Operativa della Questura di Perugia in zona via Cortonese a causa di una segnalazione di furto su autovettura in atto.

La descrizione dettagliata da parte di un cittadino ha permesso agli agenti di localizzare il soggetto da lì a poco, riuscendo a chiudere ogni via di fuga al ladro che, viste le volanti in movimento nella zona, cercava di far perdere le proprie tracce.

L’uomo, identificato come un cittadino extracomunitario di origini tunisine, classe 1988 e sul quale gravano precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, è stato trovato in possesso di uno zaino con occultati all’interno dei documenti appartenenti ad altre persone, degli assegni in bianco, delle marche da bollo e 4 differenti mazzi di chiavi di cui il soggetto non era in grado di riferire sulla loro provenienza.

Dall’approfondimento degli Agenti della Squadra Volante emergeva che a carico del tunisino gravava un Odine di Custodia Cautelare in Carcere col quale l’Autorità Giudiziaria revocava la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia.

Il soggetto, terminati tutti gli atti di rito, veniva deferito all’A.G. per il reato di tentato furto aggravato e ricettazione e successivamente veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.

Contestualmente venivano avviate le pratiche per la sua espulsione da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia.