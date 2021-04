Giovane madre di 27 anni muore durante un party

Una giovane di 27 anni è morta ieri mattina in un appartamento al sesto piano di un palazzo di piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dalla stazione Fontivegge di Perugia.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati hanno provato a lungo a rianimarla, ma la donna è deceduuta.

Nella casa si era tenuta una festa - a dispetto di qualsiasi regola antiCovid - con fiumi di alcolici e forse chissà cos’altro. Non si esclude neppure la pista della droga e dunque di una morte per overdose.

Sul posto, nella tarda mattinata di ieri, sono intervenuti il sostituto procuratore di turno, Paolo Abbritti, il capo della squadra mobile di Perugia, Gianluca Boiano e i suoi agenti e il medico legale Sergio Scalise Pantuso.

Sarà l’autopsia a chiarire il tutto. Al momento dell’arrivo della polizia in quella casa non c’erano comunque droghe.

La ventisettenne lascia due bambini in tenera età. Li aveva affidati la sera prima a dormire con il papà dopo che tutti assieme avevano partecipato a un’altra festa in un altro appartamento della zona della stazione di Fontivegge.