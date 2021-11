Gianfranco Vissani compie 70 anni, tanti auguri al grande chef di fama mondiale

Oggi è il compleanno di Gianfranco Vissani, nato il 22 novembre di 70 anni fa.

Tantissimi auguri al grande chef nato a Civitella del Lago il 22 novembre 1951. Cuoco, gastronomo, scrittore, ristoratore, critico gastronomico e personaggio televisivo italiano.

Vissani ha conseguito la qualifica di aiuto cuoco presso l'istituto professionale alberghiero di Spoleto nel 1967. Non ha frequentato il biennio di specializzazione per conseguire il diploma di capocuoco ma ha preferito lasciare la regione d'origine, l'Umbria, per andare a lavorare in alberghi e ristoranti di varie città turistiche italiane tra le quali Cortina d'Ampezzo, Firenze, Genova, Napoli e Venezia.

Terminati gli anni di gavetta, ha rilevato nel 1973 il ristorante paterno, sulle rive del lago di Corbara vicino alla sua città di origine; da allora è stato segnalato in varie guide gastronomiche.

Alternando viaggi all'estero per conferenze e lezioni di gastronomia all'attività di cuoco e scrittore di testi per la cucina, Vissani ha iniziato a collaborare con testate giornalistiche curando nel contempo rubriche per la radio e la televisione.

Nel 2011 si trasferisce a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, dove l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata gli affida la gestione di un ristorante di nome "Antica masseria dell'alta Murgia"[1].

Ha raggiunto la notorietà televisiva negli anni novanta per la sua partecipazione a diverse trasmissioni della RAI fra cui Unomattina (dal 1997), Domenica in (dal 2001) e Linea Verde, condotta dal 2002 in coppia con Paolo Brosio. Dal 2008 al 2010 è giudice nel programma La prova del cuoco condotto da Elisa Isoardi, di cui nella stagione 2010-2011 (condotta da Antonella Clerici) cura l'anteprima.

Dal 22 gennaio a dicembre 2012 ha condotto, insieme con Michela Rocco di Torrepadula, Ti ci porto io, programma di cucina andato in onda ogni domenica su LA7[2].

Nella primavera 2013 entra nel cast di Altrimenti ci arrabbiamo, un celebrity talent su Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Nel 2016 è ospite nell'episodio 15 (trasmesso nella puntata 8) del cooking show di Sky Uno MasterChef 5; torna a fare il giurato settimanale nella stagione 2016-2017 de La prova del cuoco.

Profilo tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera