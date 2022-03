Cinquanta artisti umbri a fianco di chi lotta contro il tumore

Ci sarà anche una litografia di Gerardo Dottori, il pittore perugino della corrente futurista, tra le opere donate da 50 artisti umbri per la seconda edizione della "Mostra solidale di pittura e scultura ART for ANT” che sarà inaugurata il 14 aprile prossimo nelle sale della Ex Borsa Merci di via Mazzini, a Perugia.

Tutte queste opere di arte contemporanea saranno a disposizione del pubblico su offerta e il ricavato sarà destinato alla Fondazione ANT Umbria a sostegno delle attività di prevenzione oncologica e soprattutto dell’assistenza medico-specialistica che garantisce gratuitamente a casa delle persone malate di tumore del territorio. Un servizio particolarmente prezioso oggi, alla luce dell’epidemia Covid-19 che ha fatto emergere con chiarezza la necessità di rendere le cure domiciliari ancora più capillari, per proteggere le categorie a maggiore rischio di infezione – pazienti con patologie pregresse, immunodepressi o anziani - evitando il più possibile le ospedalizzazioni e limitando quindi il rischio di contagio. La mostra, che gode del patrocinio di Comune di Perugia, Provincia di Perugia e Camera di Commercio dell’Umbria, resterà aperta fino al 3 maggio.

Voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno accolto il nostro invito - ha detto Mario Ercolanelli, delegato di ANT Umbria - per questo dono che in un momento così difficile conferma generosità e solidarietà di tante persone ed aziende del nostro territorio e che in questi anni, con varie iniziative ed in tante occasioni, ci hanno supportato per offrire gratuitamente un aiuto concreto a malati che stanno lottando contro il tumore. Poiché, come diceva Franco Pannuti, oncologo e fondatore di Fondazione ANT, ‘il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti’.

Assistenza domiciliare per 400 malati in Umbria - L'ANT in Italia ogni anno assiste nelle loro case 10.000 malati di tumore grazie a 23 equipe multidisciplinari che operano in 11 regioni tra cui l’Umbria. Qui ANT è presente dal 2011 con i progetti di prevenzione oncologica e, dal 2016, anche con l’assistenza domiciliare portata avanti da un’équipe multidisciplinare composta da 2 medici, 2 infermiere, uno psicologo e un nutrizionista, affiancati da un medico coordinatore. ANT in Umbria oggi opera nelle zone di Perugia, Corciano, Magione, Passignano e Tuoro offrendo ai pazienti oncologici – circa 400 dall’inizio dell’attività nel 2016 – tutto quello di cui possono avere bisogno come visite domiciliari, prelievi, terapia del dolore, medicazioni, gestione degli ausili, visite nutrizionali con piani alimentari anche per chi si sottopone a chemioterapia e supporto psicologico.

Il “Charity Point” e le Uova della Solidarietà - ANT in Umbria, grazie anche all'impegno e alla generosità di una ventina di volontari, ha rinnovato recentemente a Perugia il suo "Charity Point da cuore a cuore" in via dei Filosofi, 74, dove, a offerta libera, sono disponibili abiti vintage, oggetti, bigiotteria, tutti articoli donati da privati cittadini e da aziende del territorio. Sempre grazie al lavoro dei volontari, durante l'anno ANT promuove varie iniziative di raccolta fondi per finanziare queste sue attività di sostegno per i malati oncologici. Come il 19 marzo scorso, per la "Festà del papà", quando presso il Centro socio culturale di Villa Van Marle, nella frazione perugina di San Marco, si è svolta una "Cena di solidarietà", con una settantina di partecipanti, durante la quale sono stati raccolti fondi per le attività assistenziali in Umbria della fondazione.

Anche quest'anno per la Pasqua si ripete la campagna “Uova della Solidarietà”. A Perugia dal 1 al 3 aprile nel Barton Park e dal 7 al 10 aprile al Quasar Village sarà possibile trovare le uova pasquali ANT con una donazione minima di 15 euro. Uova che potranno essere prenotate anche telefonando al 3427662550 (è possibile anche la consegna a domicilio) o acquistate direttamente al "Charity Point" di Via dei Filosofi e nelle altre sedi perugine di ANT: Via Dalmazio Birago, 48-52 e Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 40.

Tutte le informazioni sul sito https://ant.it/umbria/

