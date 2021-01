Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI, focus sulla privacy in farmacia con il primo corso del 2021

Riparte di slancio con l’avvento del nuovo anno l’attività della Scuola di Alta Formazione FA.BE.SA.CI (Farmacie per il Benessere e la Salute dei Cittadini). Dopo gli ottimi risultati, in termini di partecipazione, dei corsi svolti nel 2019 e nel 2020 (nonostante l’emergenza Coronavirus) con oltre 300 farmacisti che hanno preso parte alle lezioni, l’ente sorto nel 2019 su iniziativa di Federfarma Umbria, nonché dalle relative associazioni provinciali, da Federfarma Ancona e da Farma Service Centro Italia, presieduta dal Prof. Luca Ferrucci docente di Economia e Management delle Imprese dell'Università degli Studi di Perugia, vara il primo modulo del 2021.

‘La privacy in farmacia – Il trattamento dei dati personali’, con responsabile scientifico il Prof. Avv. Francesco Duranti, è pronto infatti a vedere la luce. Basandosi su tematiche particolarmente rilevanti di un settore estremamente delicato, quello appunto che intende sviscerare il nuovo corso di alta formazione in modalità webinar previsto a partire dal 20 febbraio. “Attuale, aggiornato e specifico. Questo corso è legato infatti a tutti i principali provvedimenti normativi a seguito dell’emergenza Coronavirus – commenta il Prof. Duranti -. Ed inoltre è aggiornato in quanto intende sviluppare dal punto di vista teorico, pratico ed applicativo le principali questioni connesse al trattamento dei dati personali; specifico perché si rivolge principalmente ai titolari ed ai collaboratori delle farmacie ed al loro rapporto con gli utenti”. Un corso che si basa, come tutti i precedenti organizzati da FA.BE.SA.CI, sull’apporto di docenti qualificati e che vuole arricchire il proscenio dell’offerta formativa della scuola. Per ogni informazione in merito all’attività di FA.BE.SA.CI è possibile consultare il sito web www.fabesaci.it e la pagina Facebook della Scuola.