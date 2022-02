Esenzione vaccino, i Nas hanno denunciato una dottoressa per falso ideologico

I carabinieri dei Nas hanno denunciato una dottoressa per falso ideologico, in quanto per gli uomini dell'Arma avrebbe esentato pazienti dal vaccino anti Covid senza che ne avessero i requisiti.

E’ lei stessa a difendersi in un’intervista rilasciata alla testata Il Corriere dell'Umbria.

“L’unico motivo che mi ha spinto a esentare questi miei pazienti - dice - è stato un sacrosanto principio di prudenza a cui ogni medico in scienza e coscienza avrebbe il diritto e il dovere di ispirarsi”. La dottoressa aggiunge che “non si tratta di esenzioni facili men che meno di mercato delle esenzioni: in scienza e coscienza confermerei ancor oggi quelle esenzioni”.

Il medico chiarisce che sono “pazienti con storia di epilessia, con linfomi, con storie neoplastiche gravi, con crisi ipertensive e altre patologie che possono essere fattori di rischio acclarati. Addirittura, in certi casi ho con me i certificati degli specialisti di salute pubblica che sconsigliano la vaccinazione”. L’indagine potrebbe allargarsi.