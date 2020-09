Si è spento a 88 anni Edoardo Longarini, grande imprenditore ed editore

E’ morto dopo una lunga malattia, all’età di 88 anni, Edoardo Longarini.

“Se ne va un padre esemplare, uno dei grandi protagonisti della stagione della ricostruzione e del decollo dell’economia italiana nel dopoguerra. Una persona retta che fino all’ultimo ha amato la sua famiglia ed i nipoti. Un uomo che merita quel rispetto che in vita, a volte, qualcuno ha provato a non riconoscergli. Lascia nei congiunti una grande eredità affettiva e di valori umani, unita alla determinata consapevolezza dei suoi diritti lesi che saranno ripristinati”. Così la famiglia Longarini ricorda Edoardo, l’imprenditore che si è spento l'altra mattina nella sua casa romana ai Parioli.

Oltre al settore delle costruzioni, Longarini si è occupanto anche di editoria e calcio. È stato editore di un gruppo di "gazzette" nelle regioni Marche, Umbria e Toscana. In più di un'occasione, insieme al socio Leonello Mosca salvò dalla chiusura "Il corriere dell'Umbria".

E' stato proprietario dell'Ancona calcio, che con lui ha conquistato per la prima volta la Serie A e la finale della Coppa Italia. E' stato presidente della Lodigiani e poi della Ternana per 12 anni con all'attivo due retrocessioni, un ripescaggio, una promozione e cinque salvezze in Serie cadetta prima di cedere il pacchetto azionario della società rossoverde all'Unicusano.

Edoardo Longarini, tra le altre attività, ha posseduto anche una stazione radio e televisiva ed un cantiere navale ad Ancona.

Il funerale si terrà oggi, alle 10.30, nella chiesa di piazza Ungheria a Roma.

Alla famiglia tutta la redazione porge le più sentite condoglianze.