Covid in Umbria: indice di contagio più alto d'Italia

Sono 4.598 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto a ieri, quando erano stati 4.054. Sono invece 50 le vittime in un giorno, due più di ieri. Il tasso di positività è all'1%, in aumento rispetto allo 0,6% di ieri. Stabili le terapie intensive, +11 i ricoveri nei reparti ordinari.

In 18 regioni italiane su 21 l'indice di contagio è superiore a 1.

In Umbria non si arresta la crescita dei positivi al Covid, in calo invece i ricoveri. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 79 nuovi positivi, a fronte di oltre 9.500 tamponi analizzati. Il tasso di positività si attesta a 0.83%, in rialzo rispetto a ieri (0,64%). Gli attualmente positivi salgono di 53 unità, raggiungendo quota 992. Nei reparti Covid degli ospedali umbri si trovano 38 pazienti, tre in meno rispetto a ieri, di cui cinque, due in meno, in terapia intensiva. Da registrare un nuovo decesso, che porta a 1.463 il numero complessivo delle vittime in Umbria da inizio pandemia.

Se a livello nazionale il Covidex è pari a 1,24 (sulla base dei dati del 26 ottobre), nelle regioni i valori variano dall'1.50 dell'Umbria all'1,05 del Piemonte. Il valore risulta al momento inferiore a 1 in Basilicata (0,99), Sardegna (0,83) e Valle d'Aosta (0,59). Si calcola inoltre che nell'ultima settimana la variazione percentuale maggiore rispetto alla settimana precedente si registra in Molise, con un aumento del 160% e un indice di contagio di 1,44, seguito da Umbria (più 138%) e Abruzzo (più 97%).