Covid in Umbria: 933 nuovi positivi in un giorno, variante Omicron ormai predominante

Nelle ultime 24 ore si è arrivati a toccare 933 i nuovi positivi in Umbria in un solo giorno.

La variante Omicron è la responsabile di questa impennata. Aumentano di sei in 24 ore anche i ricoveri, che si attestano a 73. Gli attualmente positivi superano quota cinquemila, per la precisione 5.374, con un più 803 in un giorno. I guariti sono 130. Incremento anche per i tamponi molecolari e i test antigenici, che passano dai 16.968 registrati il 22 (sul giorno precedente) ai 20.217 riportati ieri.

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni, mostra un trend in forte aumento rispetto alle settimane precedenti. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 22 dicembre è pari a 306.

L’Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni aumenta attestandosi ad un valore di 2,1.

L’andamento regionale dell’incidenza settimanale mobile per classi di età conferma tassi superiori alla media regionale tra coloro che hanno età compresa tra 3-44 anni, con un trend in salita per tutte le classi d’età.

I tassi si mantengono inferiori ai 100 casi per 100.000 abitanti solo nella classe d’età 80-89 anni.

Complessivamente si osserva un aumento in tutti i Distretti.

Si conferma il lieve ma costante aumento nell’impegno ospedaliero regionale (al 22 dicembre 67 ricoveri di cui 8 in terapia intensiva), mentre si registrano nella settimana 13-19 dicembre 2 decessi. Anche qui da record. Lo dice Gimbe. "Nella settimana 15-21 dicembre 2021 in tutte le Regioni, eccetto la Provincia Autonoma di Bolzano, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi. La media è del 42% di incremento e si va da un minimo del 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al massimo 86,3% dell’Umbria", fa sapere l'istituto di ricerca.

Buone notizie arrivano dall'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda la terapia intensiva oggi l'Umbria (dati Agenas aggiornati al 22 dicembre) è al 9% di occupazione rispetto a una soglia critica del 10%. Anche per i ricoveri ordinari è al 9% (anche se col dato odierno crescerà) ed è ampiamente sotto il tetto del 15%.