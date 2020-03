Coronavirus, dalla Protezione Civile in arrivo mascherine per gli edicolanti

Tremila mascherine agli edicolanti dell'Umbria per difendersi dal Coronavirus.

Da lunedì 30 marzo, finalmente, la Protezione Civile ha assicurato che ne garantirà 3 mila a tutti gli edicolanti dell'Umbria. L'iniziativa è stata promossa dal sindacato Sinagi nazionale.

“In Umbria sarà l'azienda distribuzione stampa di Gianni Conti, che assicura la consegna dei giornali, a distribuirle. Lo ha spiegato Fabio Pipparoni, rappresentante del sindacato nazionale autonomo giornalai (Sinagi) per la provincia di Perugia”. “Per noi che stiamo al pubblico per intere giornate le mascherine sono assolutamente necessarie”.

Il ringraziamento alla Protezione Civile arriva da Barbara Capelli, referente Sinagi (sindacato edicolanti) per la Valle d’Aosta, nonché segretario generale Slc Cgil: “In questo momento di emergenza per tutti noi, far lavorare in sicurezza i nostri edicolanti è un messaggio importante. Anche perché l’informazione è un bene primario, soprattutto di questi tempi segnati dall’emergenza. Per i cittadini informarsi diventa un dovere. È per questo che viene garantita l’apertura delle edicole, così come il lavoro dei giornali, dei tg, delle agenzie di stampa, che continuano a svolgere il loro lavoro, nonostante i rischi. Senza informazione tutto il meccanismo sul quale si regge la società democratica non riesce a funzionare. In una condizione emergenziale, come quella che stiamo vivendo ora, l’informazione per i cittadini è cruciale, anche se è un sacrificio per chi vi lavora“.

I nomi e gli indirizzi delle edicole che risultano aperte in Umbria

Edicole apete nel comune di Perugia

Burini, Via Castellini 3 (P.S. Giovanni) - Pispola, via della Molinella (Ponterio-Ponte Felcino) - Bolloni, via Todi 44 (Sant’Enea) - Edicola Strada Strozzacapponi (Castel del Piano) - Occhi Blu, Via Bochi 16 (P.S. Giovanni) - Caporicci, viaCanali/Via Campo di Marte - Piazzetta, via Corcianese 121 (Santa Sabina) - Ip Zanganelli, Ponte Valleceppi km7 (Ponte Valleceppi) - Jessy Grill, E45, km 74.9 (Pontevalleceppi) - Toppetti e Stafissi, strada Centrale Umbra (Collestrada) - Canta che ti passa, Via delle Marmore 13 (Pianello) - §Tabaccheria Centrale, via Puccini 77 (Ponte Felcino) - Farini, via Gualdese 7 (Ripa) - Giornali ’n Co, via Amendola (Ponte Pattoli) - Cartolibreria, Strada Tiberina Nord 2 (Solfagnano Parlesca) - Segnalibro, Strada di Ponte Felcino (Villa Pitignano) - Kinky Bar, via Tagliamento 66 (Pretola) - Sant’egidio Market, via dell’Elica (Sant’Egidio) - Alfabeto, via Mastrodicasa 91v (Ponte Felcino) - Tenda, Strada Tiberina Nord (Bosco) - Morlunghi (Colle Umberto) - Tabacchi De Campora, Strada Santa Lucia (Santa Lucia) - Edicola, Largo Malpighi 6 - Cistrelli, Frazione Casenuove - Dappio, Via Madonna Alta- Monotti, Sant’Andrea delle Fratte - Bigazzi, via D’Andreaotto 9 - Edicola via Capitini 8/a - Banetta, Via Brunaonti 43 - Giornalandia, via Albinoni (San Sisto) -Paolucci, Via Eugubina - Palazzoni, via delle Marche 26 (Colombella) - Edicola via Palermo - Mencarelli, via della Scuola 134 (P.S. Giovanni) - Mallini, via Adriatica 81 (P.S. Giovanni) - *Edicola via Manzoni 65 (P.S. Giovanni) - Gilocchi, Via Ponte Vecchio 8 (P.S. Giovanni) - Bugiardini, via della Scuola (P.S. Giovanni) - Pierinmi, Piazza Italia - Tabaccheria Fantauzzi, via Angeloni 40 - Insolito, via delle Ghiande 127 (Montelaguardia) - Tabaccheria Colle, via Colle del Vento (San Marco) - Carnevali, Strada Centova - Terradura, via Umbria 61/B (San Martino in Colle).- Tabaccheria Stark, via Arezzo 55 (Fontignano) - Minciotti, via del Vivaio (San Martino in Campo) Ghigo, Strada Tiberina Sud (Balanzano) - Rosini, via Gramsci 14 (Pontevalleceppi) - Caldarella, Corso Cavour 68 - Casciarri, via Bonazzi 41/B - Edicola piazza della Repubblica - Panfili, Strada Cenerente - Rosi, Piazzale Bellucci (Sant’Anna) - Poli, piazza Cavvallotti - Cucina, via Angeloni - Cappelli, Strada Corcianese - Chiacchiera, Via Innamorati - Cerami, via dei Priori - Rossi, via Firenze (Ferro di cavallo9 - Cassiopea, via della PEscara - Fabrizi, via Cortonese - Baciarelli, via Birago - Bellini Strada Perugia (San Marco) - Guerrieri, via Pellas - Santificetur, via della Pallotta - L’edicola che non c’è - via Piccolpasso - Rosi, via Gallenga - Edicola via Toti 19/21 - Cappella, viale San Sisto (San Sisto) - Nuzzi, Strada Ponte d’Oddi - Giovagnoni, via Tuderte 68/70 (Montebello) - Coccinella, Strada della Torre (pila) - Cotti, strada comunale Santa Lucia 38 (Santa Lucia).

Edicole della provincia di Perugia

DERUTA

(S. Terenziano) - Angelelli, via Palazzari (Ponte di Ferro) - Porfidia, via del Campanile 16 (S. Terenziano) - Bar Gattini, San Valentino (Marsciano) - Montanini, via Marabini (Marsciano) - Edicola di Sofia, viale della Vittoria Marsciano - Carta Vincente, via Tuderte 25 (Marsciano) - Paliani, Piazza Marx 13 (Marsciano) - Rossi, via Partigiani 1 (Marsciano) - Marri, via Resistenza 16 (Marsciano) - Desirè, Largo V. Veneto 4 (Cerqueto)- Ocenti Alessandro, via Tiberina Nord 96 b(Ramazzano) - Tabaccheria Baiocco, via Briziarelli (Marsciano) - Ferretti, piazza Polimante 1 (Spina) - Assi, piazza Emanuele II (Monte Castello Vibio) - Galli, Corso Mazzini 55 (Costacciaro) - Di Matteo, via Tiberina 219 (Deruta) - Landi, via Risorgim ento 51 B (Deruta) - Mipatrini, Via Carducci 2 (S. Nicolò di Celle) - Paolucci, via Tiberina Nord 98 (Deruta) - Caffè dei Consoli, piazza dei Consoli 21 (Deruta) - Non solo Fiori, piazza Garibaldi (Torgiano) - Siena, Via Ponterosciano (Torgiano)

TODI

Bagli, via della Pace 1 (Massa Martana) - Edicola, via Umbria (Massa Martana) - Fischio, via Palombaro 127 (Collevalenza) -Leandri, via Tuderte (Fratta Todina) - Gaggi, via Piana 131 (Pantalla) - Marconi, frazione Pian di Porto 9 (Todi) - Edicola, via XXV Aprile - Faloci, via Sant’Arcangelo 4 - Testadura, via Circonvallazione Orvietana - Edicola Corso Cavour 1 (Todi) - Mori, via Tiberina 75 (Ponte Rio) - Montecristo, Piazza Umberto I (Collazzone) - Edicola via dell’Agricoltura (Collepepe) - Boccali, via dell’Osteria (Collepepe)

ASSISI - BASTIA

P.Snc - Foto, Piazza San Pietro (Petrignano di Assisi) - Curzio Moretti, via Patrono d’Italia (Santa Maria degli Angeli) - Jonathan Baldon, via Becchetti 54 (S.M. degli Angeli) - Elisa Marchetti, piazza Porziuncola (S.M: degli Angeli) - Matteo Corba, piazza Alighieri (S.M. degli Angeli) - K & Marc, piazza Antichi Sapori (Rivotorto Assisi) - Luigi Matteini, Via Ermini (S.M. degli Angeli) - Cleopatra Panelli, via Michelangelo 33 (Palazzo di Assisi) - Alex, Via Los angeles (S.M. degli Angeli) - Giuseppina Ansuini (Porta Nuova) - Gagliardoni, , via S. Patrono (Tordandrea) - Milena Gasparrini, via dell’Arce 21 (Castel Nuovo) - Marcello Trosa, via Fontebella 47 (Assisi)- Mauro Baldini, via Los Angeles 23 (S.M. degli Angeli) - Andrea Stoppini, via Assisana 26/A (Viole) - Rita Pierucci, via della Cooperazione (Assisi) - - Mater Purissima, via San Paolo 12/A (Assisi) - Cartazucchero,Villaggio XXV Aprile (Bastia) - Laura Degli Esposti, via del Popolo 41 (Bastia)- Tana della Fortuna, viale Roma 76/D (Bastia) - Marco Conti, piazza Togliatti (Bastia) - Break Bar, via Campiglione (Bastia) - Bruno Chiocci, via Poletti 15 (Ospedalicchio) - Antonietta Schini, piazza Fifi (Costano) - Tabaccheria Manica, via Roma 120 (Bastia) - Bar Bianchi, piazza Moncada 1 (Centro Fiere) - Didattica/2, via Firenze 28 (Bastia) - Tabacheria Siena, via Assisi 8 (Passaggio di Bettona)

FOLIGNO

Tabaccheria n.40, via Sterpete 11 - Giacomo Tomassini, via Garibaldi 97 - Sergio Fradeani, via Piagnalone 1/D - Oriana Urbani, viale Roma 84/B - Parrini, vaile Ancona 89 - Andrea Giovannini, via Roma 34 - Net News, piazza San Giacomo - Katia Gammaidoni, via Frantoi 24 (Vescia) - Pietro Merlino, via XVI Giugno - Spaziani, via Campagnola 4 - Mario Onori, via Nazionale 11 (Scopoli) - Trepiccione Pro, via Gonzaga 2 - Antimina Petito, piazza San Francesco - Monelle, via Oberdan/Porta Romana - Maria Elisa Angeli, via Marconi - Marzia Maggi, Corso Cavour - Francesco Carpio, via Oslavia - Mameli, via Mameli, 79 - Vincenzina Fuso, via Mameli - Alessandro Betori, via dei Mille - Arianna Berna, via Innamorati - Patrizia Aridotti, via Artigianato - Giuliano Paradisi, via Aspromonte - Saska Micoska, via Arcamone - Hotel Plestina, via Adriatica, 256 (Colfiorito) - Elena Florenti, via Marconi 39 (Sellano) - Barchetta, via del Lago 149/Q (Colfiorito) - Daniela Baiocco, via Sant’Egidio, 23 (Borgo Trevi) - Cartoleria Giornali Medioevo, piazza Mazzini 11 (Trevi) - Cartoleria Baldoni, via Popoli 14 (Matigge) - Services, Stazione 1/a (Cannara) - L’Aurora, via Umberto I n.6 (Cannara) - Luciano Armillei, piazza della Pace (Spello) - Alberto Imparato, Via Centrale Umbra (Spello) - Debora Gentili, via delle Regioni 56 (Capitan Loreto - Spello) - Emilio Buccioli, Piazza Garibaldi 7 (Bevagna) - Regaleria, Corso Mameli 50 (Montefalco) Antonella Cartolibreria, via Foscolo 1 (Montefalco) - Antonio Caporicci, via Vernocchi (Bastardo) - Mondo Scuola Ufficio, via I Maggio (Bastardo) - Managementer, via delle Cave 9

SPOLETO

Tabaccheria Di Corsa, Piazza Polvani - Monia Campana, Via Marconi - Piergiorgio Conti, Piazza della Vittoria - Maria Pia Cagnoni, Corso Mazzini - Tabaccheria Orsolini , Via Marconi 160 - Tabaccheria Resta, Piazza del Mercato - Adolfo Clementini, Via della Repubblica - My Bag, via Curiel (Baiano) - Silvia Asquarelli, via San Benedetto (località San Venanzo) - Linus, Ciorso Flaminio, 166 (San Giacomo) - Fe’ Tropicana, via Martiri del lavoro 2 (Baiano) - Bar Valnerina, Ss 3 Flaminia - Caffè Bar Split, Corso Flaminio 53 (San Giacomo) - Bar Alberto, via della Stazione (Sant’Anatolia di Narco) - Roberto Vannozzi, Corso Vittorio Emanuele (Monteleone) - AC.E Giornali, Via Valnerina 46-48 (Borgo Cerreto) - Cartolibreria Edicola, via della Repubblica (Castel Ritaldi) - Gabriele Terenzi (Castel Ritaldi) - Maria Cristina Berti, Via Fonti del Clitunno (Campello) Di Stefano, via Case Sparse 306 (Norcia) - Edicola Del Corso, Corso Sertorio 15 (Norcia) - Remigi (Via Roma 61 (Preci) - Orietta Rocchi, Piazza Garibaldi (Cascia)

TRASIMENO

Marinella Locchi, via Gramsci (Olmo) - Michele Resciutti, via Di Vittorio /Ellera) - Emanuela Aldella, via Caprera 6/B (San Mariano) - Carla Gaccia, via Settembrini (San Mariano) - Angelo CRibellati, via del Serraglio 6 (Corciano) - Paola Ferranti, via Da Vinci (Mantignana) - Cinzia Caporalini, via Caprera 116 (Capanne) - Caporalini, via dell’Aurora (Agello) - Tini Maria, via dei Molini (Magione) - Christian Rugelli, via Rocca Monaldi (Soccorso) - Rosita Cioni, via Cocchini 35 (San Feliciano) - La Stazione, via della Libertà (Magione) - Anna Dragoni, via Caserino (Magione) - Lucia Moretti, via XX SEttembre 3 (Magione) - Smile, via della Sapienza 2 (S. Arcangelo) - Anna Giannoni, via Fra’ Filippo Longo (Bacanella) - Frannca Lardinelli, via della Sapienza 1 (Sant’Arcangelo) - Fulvia Ferraguzzi, viale Libertà 41 (Tavernelle) - Federica Incipato Piazza Max (Tavernelle) - Ombretta, piazza Umberto I 17 (Panicale) - Umberto Carlani, via Costa 6 (Passignano) - Alessandra Pagnotta, via roma 14 (Passignano) - Fabio Toccaceli, via Perugia 12 (Passignano) - Ica A., via Trasimeno 256 (Panicarola) - Tabaccheria Sara, Via S. Maria 231 (Macchie) - Tabaccheria Giorgini, via Vittorio Emanuele 35 (Castiglione) - Bar Sport, via Partigiani 14 (Villa Strada) - Puccia, via Doria 8 (Pucciarelli) - Angiolina Picelli, via Piemonte 33 (S. Fatucchio) - Edicola Trasimeno, via Rosselli (Castiglione) - Nadia Barboni, via Cavour 24 (Castiglion del Lago) - Manila Cirrone, Piazza del Popolo 3 (Pozzuolo)- Maria Luisa Alani, piazza Plebiscito (Città della Pieve) - Giampaolo Chiappini, via Di Vittorio 9 (Ponticelli) - Andrea Castelletti, via Tradone 132 (Moiano) - Matteo Stoico, piazza Largo Di Vittorio (Città della Pieve) - Barboni, via del Risorgimento 6 (Tuoro) - Shopping del Borghetto, Piazza S. Martino 1 (Borghetto) - Bar 2 Erre, Via Roma 15 (Pietrafitta)

CITTA’ DI CASTELLO

Guerrieri, Corso Cavour - Biagioni, Piazza Matteotti - Alunni, via Liviero - Nutrica, via Togliatti - Paladino, frazione Ripole - Fiorucci, via Ferrer - Montani, via Alighieri - Pieroni, Viale Brennero - Agip, super strada E45 - Nardi, via Biturgense - Domenichini, via Lambruschini (Trestina) - Pruscini, via Fermi (S. Secondo) - Taschini, frazione Bivio Lugnano - Fiori e Fantasia, via Bonavita 3 (Frazione Morra) - Ceccarini, via Di Francia (Lerchi) - Fiorucci, via del Turismo 7 (Cornetto)

UMBERTIDE

Caldari, Piazza Gramsci, 54- , Pititto Via Veneto - Baldi, Piazza Matteotti - Edicola Fiorucci, via Morandi - Cecca, via Morandi - Alimentari, via Cortonese (Calzolaro) - Caffè, via Cavour 91 - Tabaccheria Corsi, piazza Ferrer (Lama) - Moretti, piazza Municipio (S. Giustino). Tabacchi Edicola, piazza Municipio (S. Giustino) - Gi.De.Ga., via Toscana 80 (S. Giustino), Tabaccheria Edicola via Europa 26 (Selci Lama) - Varzi, via Tifernate 16/18 (Lama) - Ceccarini - Piazza dek Popolo (Pistrino) - Tosello, piazza Fortebraccio (Montone) - Bar MG, via Garibaldi (Lisciano Niccone) - Ortalli, via Marconi 38 (Pietralunga)- Pippi, via Da Vinci (Pierantonio)

GUBBIO

Party (Torre dei Calzolari) - Ragna (Padule) - Cola Tabacchi, via delle Rimembranze - Pascolini, piazza Quaranta Martiri - Tabaccheria Centrale, corso Garibaldi - Pugnitopo, Via Madonna Mezzopia - Fontevole, via Borromini 21/C - Edicola, via teatro Romano 20 - Bar Semonte, frazione Semonte - Bei, via Perugina 2 -Nuvolari, via Flaminia 191 - Longetti, via Eugubina 317 (Piccione) - (Gualdo Tadino) - Marinelli, via Don Bosco 288 (Gualdo) - Ascani, via Storelli - Edicola, Piazza Martiri (Gualdo) - Cartolibreria, via Bixio (Gualdo) - Quadrifoglio, via Moro (Cerqueto) - Libreria, via Flaminia 181 (Gualdo) - Pecci, località Ponte della Stazione (Gualdo) - Carletti, Flaminia 19 (Fossato di Vico) - Allegrucci, Nocera Scalo (Nocera Umbra) - Piante e Fiori, via Fano 54, Colle di Nocera - Baraonda, piazza Umberto I (Nocera) . Parlanti, via D’Angelo (Scheggia).

Edicole aperte a Terni e provincia

TERNI

Pianeta Food, via Maestri del Lavoro - Edicola Largo San Gallo - Edicola Vocabolo San Rocco - Edicola Garibaldi, via Lungonera - Il Pennone, piazza Tacito - Palladino, Piazza Buozzi - Elisei, piazza della Repubblica - Edicola via Battisti - Gregori, piazza Fontana- Battella, via Turati - Baldi, viale della Stazione 4 - Medori, via Curio Dentato - Edicola, viale Brin 12 - Russo, quartiere LE Grazie - Pierini, via Battisti - Petronio, Corso del Popolo - Olivi, via I Maggio - Battistelli, Via Leopardi - Marcelli, via Piave - Ciarulli, via della Stazione - Laurenti, via Carrara - Quattrociocchi, piazza Corona - Rinaldi, Piazza della Pace - Fossini, via Gramsci - Monesi, via VIII Marzo - Monesi, via VIII Marzo - Il quotidiano e non solo, via E. Chiesa - Giornalisti e riviste, via Tre Venezie - La Meridiana, via del Rivo - Siano, via Campomicciolo 2 - Di Mario, via Milazzo - Nobili, piazza Dalmazia - Galli, via Lambruschini - Ferrini, via del Rivo 261/B - Desantis, via Gabelletta, 136 - Gregori, via delle Terre Arnbolfe - Scoccione, via Marzabotto - Campese, via Rossini, Bonanni, via Bramante - Se.Ba.R, via Tristano c/o ospedale - Verzurelli, via Gabelletta - Leggo e Scrivo, viale Borsi 2/D - Edicola della Stazione, piazza Danta 1 - Fabi, via Campimicciolo 3 - Edicola vocabolo Noceta (Piediluco) - Peluso, vocabolo Trevi 111 - Corneli, via F.lli Rosselli 15 - Autogrill Nord, Raccordo Autostradale - Autogrill Sud, Raccordo autostrale - Area Food Ss45 km 0,850 - Bernardini, via Donatori di sangue - Carotti, Piazza San Giovanni (Stroncone) - Edicola piazza Garibaldi 4 (Arrone) - PEllegrini, piazza Garibaldi 1 (Ferentillo)

ORVIETO

Edicola Corso Cavour, 304 - Edicola Corso Cavour 154 - Mingardi, via XXIX Marzo 15 - Edicola Corso Cavour 165 - Tabaccheria, piazza del Popolo 22 - Tabaccheria, piazza Cahen - Quinti, piazza Commercio 25 - Cartoleria Carbonari, Corso Cavour 54 - Edicola Piazza della Repubblica - Sugaroni, piazza Olona (Sferracavallo) - Margherita, via dei –Tigli 10/bis - Mocetti, via degli Aceri, 38 (Ciconia) - Tabaccheria, via delle Querce 35/a (Ciconia) - Edicola, via Cavour 13 (Sugano) - Mirabasso, via del Duomo 30 - Rossi, via delle Betulle- Carbonari, via Roma 34 - Giacinti, via della Stazione - Pisellini, Strada Tuderte - Anselmi, via Umberto I 3 (Civitella del Lago) - Marchetti, Strada provinciale (montegabbione) - Cartolibreia, corso Vittorio Emanuele 8 (Fabro Scalo) - La Pergamena, via dell’Osteriaccia (Fabro - Colonnetta) - Edicola piazza Carlo Alberto 2 (Fabro) - Chef Express A1 km 427,800 (Fabro Est) - Edicola vocabolo Madonna del Poggio (Allerona) - Edicola via Marconi 13 (Porano) - Minimarket via Neri 16 (Porano9 - Chiasso, corso Umberto 5 (Castel Viscardo) - Sabatini, via Principe Amedeo 5 (Monterubiaglio) - Cartolibredicola, via Orvieto 24 (Allerona) - Edicola via Roma 9 (Ficulle) - Basili, via Cassia 14 (Ficulle) - Lupi, via Marconi (Castel Giorgio) - Non solo fiori, via Perugia, 3 (Monteleone di Orvieto)

AMERINO - NARNESE

Piediluco, Strada Sant’Urbano (Narni) - Pantella, via Flaminia Ternana - Rossi, via del Pozzo 9 (Poggio di Otricoli) - Edicola, Flaminia Vecchia 55 (Vigne) - Edicola, via Ortana Vecchia 67 (San Liberato) - Varazi, piazza della Repubblica 32 (Amelia) - Ciuchi, piazza XXI Settembre (Amelia) - Edicola piazza Europa 60/A (Amelia) - Edicola via Carlo Alberto 11 (Porchiano) - Passagrilli, via del Plebiscito (Castel Todino) - Edicola via Verdi (Montecastrlli) - Piacenti D’Ubaldi, via Roma 64 (Avigliano) - Edicola, via Valle Molina 23 (Castel dell’Aquila) - Edicola via Roma (Acquasparta) - Edicola via Battisti 6 (Acquasparta - Leorsini, Strada E45 (Acquasparta) - Edicola via Roma 47 (San Gemini) - Tabaccheria Guerri, piazza Vittorio Emanuele II (Attigliano) - Edicolam via dalla Chiesa (Attigliano) - Serrani, piazza Marconi 1 (Attigliano) - Edicola, via Roma 1 (Penna in Teverina) - Santini, via Diaz 2 (Giove) - Edicola Lanari via Roma 34 (Narni).