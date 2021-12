Umbria Caccia e Natura, il brand che guarda al futuro

Passione ricerca e innovazione da sempre sono i cardini che regolano l’Associazione, questo grazie al suo grande Presidente Andrea Verzellini che con il suo stile inconfondibile, il suo modo di ascoltare, captare il nuovo e la decisionalità che lo caratterizza è sempre riuscito ad unire e mantenere coeso tutto il gruppo, fondato dieci anni or sono insieme ai personaggi storici: Vinicio Ranieri e Marco Cerquiglini.

Negli anni a seguire il direttivo si è poi ampliato per cercare di seguire tutti i settori della Caccia e non solo, basti pensare al Tiro a Volo con l’ingresso di Enzo Cecchetti alla caccia al cinghiale con Marco Moscetti e Fabio Marcaccioli fino alla piccola migratoria con Roberto Gabrielli. Insomma un gruppo che è ormai uso a destreggiarsi in ogni settore fino a comprendere anche la pesca, la ricerca del tartufo, dei funghi e dalle erbe spontanee mangerecce, un vero e proprio laboratorio di idee ed iniziative in continuo movimento.

Venerdì 19 novembre si è svolto, nel rispetto delle normative vigenti, presso il ristorante Da Faliero il IV° RADUNO DELLE CACCE AL COLOMBACCIO che come sempre ha visto giungere membri da Umbria, Marche, Lazio e Toscana con rappresentanti di oltre 70 Appostamenti.

In questa occasione sono state consegnate, al Dirigente del Club Italiano del Colombaccio Umbro Vasco Feligetti, i campioni delle penne prelevate dai colombacci destinati allo studio degli Isotopi che permetterà di capire da dove arrivano ed il loro stato di salute.

La grande sorpresa è stata la presenza del Consigliere Regionale Valerio Mancini, uomo vicino al mondo venatorio ed ambientale, che nell’occasione ha ribadito il grande ruolo rivestito dal cacciatore per l’ambiente, infatti è il cacciatore che vivendo in prima persona a stretto contatto con la natura e l’ambiente riesce ad individuare precocemente le varie problematiche e contribuisce a mantenere il giusto equilibrio ambientale, un ruolo quindi delicato ed importantissimo.

La serata si è conclusa con la classica consegna delle targhe alle Cacce presenti ed il brindisi finale alla Passione.

Con questo articolo e a nome di tutto il Direttivo di Umbria Caccia e Natura porgo a tutti gli amici e simpatizzanti i migliori Auguri di Buone Natale e Felice Anno Nuovo.

Andrea Lilli