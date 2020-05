Mozione dei consiglieri Pd su aumento prezzi dei beni di prima necessità

“La Giunta Tesei non si volti dall'altra parte: servono accordi con la grande distribuzione, con i piccoli commercianti e con tutte le realtà economiche legate alla filiera dei prodotti alimentari. La ‘fase due’ non può essere all’insegna dell’aumento dei prezzi per i beni di prima necessità”. Così i consiglieri del Partito Democratico Tommaso Bori (capogruppo), Simona Meloni (vice presidente Assemblea legislativa) e Michele Bettarelli annunciano la presentazione di una mozione alla Giunta regionale per chiedere “azioni mirate e impegni concreti al riguardo”.

“Nella classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori – spiegano i consiglieri Dem – in base ai dati Istat, si evince che l’Umbria è la seconda regione italiana, dopo Friuli Venezia Giulia e a pari merito con la Liguria, a registrare aumenti per quanto riguarda i prezzi di generi alimentari, l’unica filiera rimasta operativa anche nella fase di lockdown. Perugia figura alla 9a posizione e Terni alla 17esima per quanto riguarda invece le città”.

“Un dato che - commentano Bori, Meloni e Bettarelli - la Giunta Tesei non può permettersi di sottovalutare, perché gli umbri, tanto più in una situazione di difficoltà economica come questa, hanno bisogno di tutte le iniziative utili a poter vivere serenamente la ripartenza. È urgente dunque – concludono - un’azione da parte della Regione per risollevare questo terribile squilibrio per tutti e investimenti forti nel sostegno ai più deboli, anche tramite i bonus spesa, per chi non riesce a portare i pasti in tavola”.