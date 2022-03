Lotta allo spaccio di stupefacenti, controlli interforze in zona Fontivegge

Proseguono senza sosta i controlli in zona Fontivegge della Polizia di Stato in sinergia con la Polizia Locale di Perugia.

Anche nella giornata di oggi, sono stati effettuati una serie di mirati controlli straordinari in zona Fontivegge da parte della Polizia di Stato di Perugia, con la partecipazione della Squadra Volante, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria – Marche” e del Nucleo Decoro Urbano di Fontivegge della Polizia Locale. Gli agenti hanno monitorato con meticolosità l’area della Stazione al fine di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

In particolare, anche grazie a una mirata attività informativa tesa a scovare possibili luoghi di rifugio per lo spaccio e altre forme di illecito, sono stati sottoposti a controllo alcuni appartamenti in via Cortonese che hanno dato esito positivo.

Infatti, dal controllo effettuato dagli agenti, è emerso che presso due abitazioni private, i locatari non avevano presentato alcuna dichiarazione di ospitalità riguardo ad alcuni cittadini stranieri presenti negli appartamenti.

I quattro cittadini stranieri, trovati nelle abitazioni, sono risultati privi della dichiarazione di ospitalità e avevano a loro carico alcuni precedenti di polizia.

Gli agenti hanno provveduto ad elevare due sanzioni amministrative nei confronti dei titolari del contratto per le irregolarità riscontrate.