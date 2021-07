Al via una collana editoriale dedicata alla Toscana esoterica e occulta

La Toscana è patria di miti e leggende fin dal più remoto passato, epoche in cui queste antiche terre ospitarono un amalgama eterogeneo di tradizioni cui ancora oggi molti siti e memorie popolari si legano senza interruzione e discontinuità. Gli echi di questo arcaico sapere furono tramandati principalmente per via orale e costituiscono un patrimonio di conoscenze tanto affascinante quanto ancora da riscoprire, sedimentatosi nei millenni fino ad arrivare ai nostri giorni.

Da San Galgano e la spada nella roccia, al Cristo dell’Amiata al secolo David Lazzaretti, dai Templari e al loro rapporto con Boccaccio, alle misteriose vie cave degli Etruschi, passando per l’enigmatica civiltà della Lunigiana fino all’Accademia neoplatonica senza dimenticare le curiose presenze che, da secoli, sembrano animare le sue campagne e i suoi poggi.

La casa editrice Intermedia Edizioni presenta una collana interamente dedicata agli aspetti misteriosi, occulti e legati ad un passato ricco di fascino. Diretta da Luca Leoni, la collana proporrà un volume per ogni città e zona della regione, da Firenze a Siena, da Arezzo a Pistoia, dalla Maremma alla Versilia fino a Massa Carrara. L'esordio è con testo di carattere generale:"Toscana esoterica, misteriosa e occulta" di Enrico Baccarini, direttore della rivista Hera Magazine.

“Toscana esoterica, misteriosa ed occulta" propone un viaggio al confine di un mondo che appare sconcertante ed inquietante, attraverso le pagine ripercorreremo gli antichi sentieri di una storia mai raccontata,o rimasta sepolta nei secoli. dai culti di Dioniso, ai misteri delle sirene bicaudate fino alla sconcertante figura di Ernesto Michahelles, singolare figura di artista tra i fondatori dell'ufologia italiana per arrivare agli oscuri culti dedicati alla madre Terra, agli straordinari osservatori astronomici realizzati in epoca preistorica a Poggio Rota, la Stonehenge italiana in provincia di

Grosseto fino ad interrogarsi sul significato nascosto dietro alle tante leggende che parlano di folletti, creatura fantastiche come il Linchetto della Lucchesia, le fate, lo gnomo del Bargello, la Trentacanna. Il volume sarà disponibile in libreria e negli store on line a partire dal 15 luglio, entro il 2021 usciranno gli altri volumi della collana.

L'autore

Enrico Baccarini è un giornalista, scrittore ed editore. Ha una laurea in psicologia e ha conseguito successivamente un bachelor in antropologia culturale e un Bachelor in Studi asiatici. E’ docente di orientalistica, come professore associato, all’università privata Maitri. E’ autore di 20 libri pubblicati in Italia e all’estero. Sito internet - www.enricobaccarini.com

Toscana esoterica, misteriosa ed occulta, di Enrico Baccarini, Intermedia Edizioni 302 pagine, 14,80 euro, 2021

https://www.intermediaedizioni.it/home/1098-toscana-esoterica-misteriosa-e-occulta.html