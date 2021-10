"Inedita", un film dedicato a Susanna Tamaro

È stato presentato martedì 19 ottobre, alle 21:30, nell'ambito di Roma-Cinema-Fest al Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo inserito nella sezione "Riflessi", "Inedita" il film scritto e diretto da Katia Bernardi, che racconta una Susanna Tamaro a tutto tondo. Ad annunciarlo è proprio lei, Susanna Tamaro, una delle scrittrici italiane più amate e seguite nel mondo che da anni vive nella a Porano, comune umbro non lontano dalla città di Orvieto.

Il documentario, appena presentato alla Festa del cinema di Roma, svela il volto meno noto di Susanna Tamaro. Nel documentario Susanna Tamaro racconta se stessa, le sue passioni, le sue fragilità. A partire proprio da quella sindrome di Asperger che ha scoperto solo alcuni anni fa dopo che, leggendo un articolo giornalistico sulla giornata mondiale dedicata a tale condizione neurologica, si è totalmente riconosciuta nei tratti caratteristici collegati a questa forma particolare di autismo ad alto funzionamento, che non pregiudica le facoltà cognitive.

“Inedita nasce dall’incontro e dall’amicizia con Susanna. Un viaggio insieme che è iniziato oltre due anni fa, in una splendida giornata tra le montagne innevate del Trentino” è il commento della regista Katia Bernardi.

Il film sarà trasmesso su Rai 5, in prima serata alle 21,30, il 27 dicembre.