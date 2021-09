Orvieto FC, esordio assoluto con pari

Domenica è stata una giornata storica, una di quelle che nelle società di calcio avvengono solo una volta, un esordio, una prima assoluta in un nuovo campionato: in Prima categoria; per l’Orvieto FC. La società del presidente Roberto Lorenzotti, infatti, dopo aver conquistato la promozione nell'estate 2020, non era riuscita ad esordire a causa del blocco dei campionati per Covid, e ora, domenica, con la trasferta in casa del Del Nera (1-1 il finale) è riuscita a regalare ai propri tifosi questa prima, assoluta, apparizione. Una partita sentita, dai ragazzi, dai tifosi, dalla società, e anche da mister Marco Perotti, grande ex del match.

“E’ stata una gara estremamente divertente - commenta il direttore generale Maurizio Bellagamba - è stato importante scendere in campo dopo un'intera stagione di attesa. Per noi dell’Orvieto FC è un altro traguardo storico, un obiettivo che ci eravamo posti sin dalla formazione di questa nuova società, ed averlo varcato domenica è stato solo il primo passo verso altri traguardi”.

Parliamo del match…

“Come già detto la gara è stata rocambolesca, noi siamo andati in vantaggio con Trippanera (altro ex del match, ndr) che su rigore ha siglato lo 0-1, poi loro sono venuti fuori e ci hanno messo in difficoltà, fallendo anche un calcio di rigore. I ragazzi però sono stati bravi a tenere botta e a rendere il match equilibrato. Sicuramente era una gara dalle grandi emozioni, visti anche i vari ex che erano protagonisti”.

Quattro uscite, due vittorie e due pareggi…

“Non male come inizio, il passaggio del turno di Coppa con due vittorie e un pari e questo primo punto in campionato ci danno sicuramente morale. Anche se ci stiamo sempre più rendendo conto che sarà un campionato durissimo. Noi cercheremo di onorarlo nel migliore dei modi, confidando nella voglia, nell'impegno e nella serietà dei ragazzi e avendo la massima fiducia in loro”.

Domenica l'esordio assoluto della Prima categoria per l'Orvieto FC al “Federico Mosconi”…

“Ci troveremo davanti il Fabro, alle ore 15.00, e già sappiamo che non si tratterà di una gara facile, come tutte d’altronde, ma ci arriviamo carichi e pronti”.

Nel fine settimana potrebbe essere la volta, anche, del futsal maschile di iniziare con gli impegni ufficiali…

“Dovrebbe iniziare la Coppa Italia di C1, anche se siamo ancora in attesa dei calendari. Intanto i ragazzi si stanno preparando lavorando bene agli ordini dei mister, e nello scorso week end hanno disputato anche una buona amichevole contro la formazione toscana del Le Crete Rapolano, pareggiando per 2-2 (Menichelli, Tedeschini), e mettendo in campo un buon giro palla e una buona intensità, facendo ben sperare per l'avvio degli impegni ufficiali”.