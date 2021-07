Terremotati, proroga del credito di imposta per le aziende colpite dal sisma del Centro Italia

Proroga al 2021 per i crediti di imposta delle aziende colpite dal sisma del 2016. Approvato l’emendamento al decreto Sostegno bis presentato da tutti i deputati del Pd della commissione Ambiente e da altri provenienti dal cratere del terremoto, prima firmataria Stefania Pezzopane. Ad annunciare la buona notizia sono stati i deputati del Pd Walter Veltroni e della Lega Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti.

«Si tratta di un grande risultato che si aggiunge alle importanti iniziative per lo sviluppo come il Cis e gli altri interventi inseriti già nella legge di Bilancio» ha detto la parlamentare abruzzese, aggiungendo che la proroga per il 2021 per i crediti di imposta è «una misura utile per la ripresa economica per chi ha dovuto fronteggiare la devastazione del sisma e successivamente la tragedia della pandemia da Covid-19. La norma è efficace nelle zona sisma Centro Italia Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria».