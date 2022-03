Grave incidente, centauro di 27 anni in codice rosso

Grave incidente stradale in località Fontevena, a Norcia . Un ragazzo residente a Norcia in sella alla propria moto, è stato urtato violentemente da un’automobile nelle vicinanze di un incrocio.Immediati i soccorsi dei snitari del 118.

Le condizioni del centauro 27enne, sbalzato violentemente dalla moto, sono apparse subito gravi al punto che i sanitari hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso, per il trasferimento all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.

La prognosi è riservata a causa dei molteplici traumi riportati dal giovane nell’impatto.L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima dell 9,00.

Il ventisettenne viaggiava lungo la strada provinciale 476, in un tratto rettilineo, quando è stato investito da un’auto che si stava immettendo da una via laterale.I rilievi del caso sono stati compiuti dai carabinieri di Norcia.

Illeso il conducente dell’altra auto, un uomo residente in Toscana che, al momento dell’immissione, non ha visto il ventisettenne arrivare in sella alla propria moto.