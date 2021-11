Esercitazione di protezione civile per treno deragliato in galleria dopo terremoto

Un’esercitazione di protezione civile si è svolta a Nera Montoro di Narni, nella galleria ferroviaria Santa Croce durante la notte tra sabato 13 e domenica 14 novembre. E’ stato simulato uno scenario in base al quale a mezzanotte si è registrata una forte scossa di terremoto con epicentro localizzato fra Narni e Amelia e con lo svio in galleria di un Frecciabianca, diretto da Foligno a Roma, con 80 passeggeri a bordo e 15 feriti, di cui due in codice rosso e quattro in codice giallo.

Scopo della simulazione, migliorare la rapidità di intervento e tutela delle persone e dell'ambiente e verificare l’efficacia del coordinamento, i sistemi di comunicazione forniti da Rfi, i flussi informativi, in particolare quello relativo alla messa in sicurezza dell’infrastruttura, e i tempi di allertamento delle strutture esterne di soccorso con le tempistiche delle squadre di intervento.

A scendere in campo i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Terni, servizio di emergenza 118 di Terni, Protezione civile della Regione Umbria, Comune di Narni, questura di Terni, comando provinciale carabinieri di Terni, comando provinciale guardia di Finanza di Terni, compartimento polizia ferroviaria Marche-Umbria-Abruzzo, comando sezione polizia stradale di Terni, Usl Umbria 2 Terni, azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, comitato provinciale della Croce rossa di Terni, Provincia di Terni e le associazioni del volontariato.