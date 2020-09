La magionese Benedetta di Giuseppe seconda al concorso nazionale Miss Perla dell’Adriatico

La magionese Benedetta di Giuseppe, unica umbra in gara alla finalissima nazionale svoltasi in Abruzzo ad Ortona, del “Venus talent show premio mastro sino” condotto da Luca Di Nicola e Jo Squillo, per la categoria moda, ha conquistato il secondo posto del concorso nazionale Miss Perla dell’Adriatico 2020 a cui hanno partecipato oltre 200 ragazze provenienti da tutta Italia.

Foto tratte dal suo profilo Facebook