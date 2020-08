Dopo le numerose conferenze trasmesse durante il periodo di massima diffusione del Covid-19, il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno vuole proseguire con l’attività di diffusione della cultura scientifica e filosofica attraverso la rubrica: LIBRIEPENSIERI, presentazioni e riflessioni, una forma inedita per la sua esperienza. Si tratta della presentazione di libri a contenuto scientifico e filosofico. Saranno presentate opere, di recente pubblicazione, che, per il loro contenuto, attuale e al tempo stesso proiettato verso il futuro, stimoleranno riflessioni e prese di coscienza sulle problematiche trattate e approfondite. L’auspicio è che le presentazioni possano contribuire anche a suggerire utili e piacevoli letture in questo periodo che, per molti, sarà di ferie e di riposo.

Le presentazioni potranno essere seguite sui canali Facebook e Youtube di Festa di Scienza e di Filosofia.

Il programma dei primi incontri prevede:

• martedì 4 agosto, ore 21,15

Patrizia Caraveo, astrofisica e scrittrice, presenta il suo nuovo libro: Il Cielo è di tutti, Edizioni Dedalo, insieme a Emilio Cozzi, giornalista scientifico esperto in Space economy.

• martedì 11 agosto, ore 21,15

Silvano Tagliagambe, filosofo della Scienza, presenta il suo ultimo libro, scritto in collaborazione con Enrico Facco, clinico presso l’Università degli Studi di Padova:

Ritornare a Ippocrate. Riflessioni sulla Medicina di oggi, recentemente uscito per le edizioni Mondadori Università.

Seguirà una pausa durante la settimana successiva a Ferragosto, poi l’attività di presentazione riprenderà il 25 agosto con il libro “Il principio di indeterminazione“, del Prof. Edoardo Boncinelli, edito da Il Mulino. Il libro sarà presentato dal Prof. Edoardo Boncinelli, fisico, genetista di fama internazionale e dal Prof. Eugenio Coccia, fisico sperimentale. Il suo campo di attività è la fisica astroparticellare, in particolare la ricerca e lo studio delle onde gravitazionali.

Rettore del Gran Sasso Science Institute (Centro di Studi Avanzati dell'INFN), Eugenio Coccia è Professore Ordinario di Fisica all'Università di Roma "Tor Vergata”.