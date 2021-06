Sul tema dell’ex Zuccherificio le forze politiche ribollono e le minoranze chiedono alla Giunta comunale un cambio di passo. Così la consigliera dem Rita Barbetti: "Una decisione presa dal consiglio comunale, dovrebbe essere modificata dal consiglio comunale. Non si può far finta di niente".

Barbetti, in questi mesi in prima fila a pungolare la maggioranza sull’ex Zuccherificio e sul progetto del Parco della Scienza, va all’attacco e chiede chiarimenti.

E pensare che sull’ex Zuccherificio il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini aveva affermato: "Saremo l’amministrazione comunale che risolverà la questione dell’ex zuccherificio. Noi la risolveremo. Daremo una soluzione che i nostri predecessori non hanno dato e per la quale siamo stati tacciati di inadempienza. Abbiamo fatto le nostre verifiche. Entro giugno ci vedremo con la Coop per affrontare il tema".

E a proposito l’Avv. Mariani Marini, legale di Coop, durante la Commissione del 17 giugno, ha comunicato che tutti i termini previsti dall’accordo del 7 febbraio 2019 sono scaduti lo scorso novembre. Una situazione che porta Impegno civile, associazione per anni in consiglio comunale e ora fuori dal Palazzo, a ritornare all’attacco: "Maggioranza inadempiente su ex Zuccherificio".