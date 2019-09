Regionali, sondaggio dà il centrodestra vincente

In Italia sventola dappertutto bandiera blu. Stando al sondaggio di BiDiMedia la coalizione di centrodestra svetta in 18 regioni su 20.



A quanto sembra dai rilievi effettuati le eccezioni sarebbero rappresentate dalla Toscana, dove il Partito democratico avrebbe il primato, e dalla Campania, in cui i grillini primeggerebbero, ma per il resto non c'è partita.

Stando al sondaggio i blu avranno la meglio in Umbria (44,8), Emilia-Romagna (40,5%), Marche (41), Lazio (43,3), Molise (41), Puglia (40,2), Basilicata (34,8), Sardegna (39) e Sicilia (39,7).

E visto il vento che tira in tutta la Penisola, come non essere d'accordo con il politologo Alessandro Campi che su Facebook ha pubblicato il seguente post: