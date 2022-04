Il Quartetto Felix protagonista della Stagione musicale del Teatro Cucinelli

Sarà un Beethoven quanto mai sorprendente quello che il Quartetto Felix porterà, domenica 10 aprile alle 17.30, sul palco del Teatro Cucinelli di Solomeo con il concerto A proposito di Ludwig. L'ultimo appuntamento della stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, nel ricco cartellone nato dall'incontro con la rassegna degli Amici della Musica di Perugia, vedrà come protagonisti Vincenzo Meriani al violino, Francesco Venga alla viola, Matteo Parisi al violoncello e Marina Pellegrino al pianoforte. Il magnetico quartetto fondato nel 2015 proporrà il Quartetto in mi bemolle maggiore n. 1 WoO 36 e il Quartetto op.16 in mi bemolle maggiore di Ludwig van Beethoven, completando la scaletta del concerto con il Quartetfiles di Giovanni Sollima, che rilegge in chiave contemporanea alcuni temi beethoveniani.

Le origini del quartetto protagonista domenica a Solomeo sono lontane dalle terre del grande compositore tedesco: Felix infatti è il nome con il quale gli antichi latini denominavano la regione Campania, terra natia di tutti gli elementi dell'ensemble che, nel 2017, ha vinto il II Premio e il Premio Speciale del Pubblico al III Concorso Internazionale di Musica da Camera “Massimiliano Antonelli” di Latina, e successivamente ha partecipato alla trasmissione La Stanza della Musica di Rai Radio3, eseguendo dal vivo musiche di Walton, Mahler e Schnittke.