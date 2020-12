Tabacco, la multinazione delle Camel investe 28 milioni sul made in Italy

La coltivazione del tabacco in Italia rappresenta una filiera specializzata, concentrata in aree circoscritte dell’Umbria (prevalentemente Altotevere), poi Campania, Veneto, Toscana e Lazio. Tabacco umbro rinnovato l’investimento di 28 milioni di euro per l’anno 2021.

Durante la conferenza stampa voluta dal gruppo Japan Tobacco è stata manifestata la volontà di acquistare almeno 7 mila tonnellate di tabacco italiano provenienti dal distretto di eccellenza dell'Alta Valle del Tevere e delle zone vocate della Bassa Veronese. Si tratta di un investimento che vale 28 milioni di euro avviato già nel corso dell’anno: «Il momento storico senza precedenti che stiamo vivendo ha costretto tutti gli operatori della filiera tabacchicola a ricalibrare le proprie attività. All'emergenza si unisce anche la difficoltà derivante da una struttura fiscale inefficiente e da un mercato profondamente cambiato non solo dal punto di vista dei consumi ma anche dal lato della produzione nazionale di tabacco», ha spiegato Gian Luigi Cervesato, ad di Jti Italia.

Nelle scorse settimana Philp Morris aveva rinnovato il contratto di filiera con Coldiretti e il pressing della ministra è rivolto ad entrambe le multinazionali. Nel caso di Jti Italia l’intesa coinvolge Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani e la società Trasformatore Tabacco Italia.

I presidenti delle due organizzazioni agricole, Massimo Giansanti e Dino Scanavino, hanno chiesto certezze sul fronte fiscale. Il primo la spiega così: «Se vogliamo sviluppare tre distretti abbiamo bisogno però di tre elementi fondamentali: la stabilità del mercato, la certezza del ritiro del tabacco da parte delle multinazionali e, su questo, anche un profilo fiscale in grado di poter generare garanzie alla filiera». Per il secondo «noi non possiamo, in un settore così complesso come quello del tabacco e che presuppone un investimento economico così alto, avere dei contratti che sono continuamente in negoziazione».