Piano dei No-vax per colpire Draghi a Città della Pieve

Un piano per colpirlo direttamente a Città della Pieve. Indicazioni sul ristorante «in cui va sempre» ma anche sull'indirizzo di casa. Come riporta oggi Il Messaggero, sono questi i contenuti della chat "Basta dittatura" finiti al centro dell'inchiesta condotta dalla procura e della polizia postale di Torino e che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 17 appartenenti al mondo no-vax in tutta Italia tocca anche l'Umbria e in particolare la città in cui il premier Mario Draghi vive e torna quando gli impegni di Governo glielo permettono.

«Dittatura del Draghistan» e «male assoluto»: questi due riferimenti a Draghi che compaiono con regolarità all'interno della chat di Telegram al centro dell'inchiesta per la presenza di alcuni contenuti che incitano alla «gambizzazione» non solo del presidente del consiglio ma anche di esperti del mondo della scienza, virologi e giornalisti. L'accusa per tutti è quella di istigazione a delinquere con l'aggravante del ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire alle leggi dello Stato.

I LUOGHI DEL PREMIER

Come detto, scorrendo i contenuti della chat tra migliaia di messaggi e link di video condivisi dagli oltre diecimila appartenenti al gruppo, gli investigatori hanno rintracciato anche elementi che portano direttamente a Città della Pieve. Scorrendo la chat, infatti, gli investigatori hanno trovato riferimenti al ristorante in cui Draghi va spesso in Umbria o anche all'indirizzo di casa.

Una chat, che ad oggi conta oltre 10mila utenti, diventata «il nodo di collegamento con tutti i principali spazi web di protesta» e «caratterizzata da un persistente incitamento all'odio e alla commissione di gravi delitti» sottolineano gli investigatori ricordando che tra le centinaia di messaggi ce ne sono diversi che invitano a prendere le armi e a compiere violenze e gesti illeciti: contro le più alte cariche istituzionali, compreso il presidente del Consiglio Mario Draghi, i politici, le forze di polizia, i medici, gli scienziati, i giornalisti e chiunque sia asservito e complice, della dittatura sanitarià ovviamente. Gli investigatori chiederanno l'oscuramento di questa e di altre chat simili, anche perché i toni sono questi da mesi.

I toni, dopo le perquisizioni di lunedì, sono diventati particolarmente violenti nella chat e tra gli utenti nei confronti delle forze dell'ordine e delle istituzioni: «Sapete tutti cosa fare, bisognerebbe andare sotto il palazzo a lanciare bombe, così la smettono con questa dittatura» si legge in uno dei tanti commenti sulla chat alla notizia delle indagini.