Bastia Umbra , presentato il progetto internet super veloce

L’incontro si è svolto questa mattina, martedì 5 ottobre, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale con il Sindaco Paola Lungarotti, la responsabile del settore informatizzazione e comunicazione Paola Sorci e il servizio informatico. L’ing. Matteo Meneghesso Responsabile Development Marche/Umbria, Erigo Pecci Project Manager FttH, Gaggiotti Gianluca Coordinatore Ufficio Progetti Umbria, Contini Danilo Progettista/Siti Manager FttH Bastia Umbra per l’azienda Tim hanno presentato la fase di progettazione per portare la fibra ottica FTTH - Fiber to the home - sul territorio di Bastia Umbra. La progettazione riguarda una infrastruttura a banda larga in grado di coprire tutto il territorio, case, aziende, scuole, edifici pubblici, e in particolare le zone attualmente poco servite dalla rete internet veloce. La rapidità dei collegamenti basati sulla tecnologia FTTH permetterà di raggiungere la velocità di 1 Gbps.