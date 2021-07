Antonio Tajani ha tenuto a battesimo la nascita di 'Forza Italia Progetto Assisi'

“Forza Italia vuole essere ‘forza’ che spalanca le proprie porte per aggregare consensi e movimenti civici e tutti coloro che credono in una politica riformista che sia legata alla soluzione dei problemi concreti”. Con queste parole il Vicepresidente e Coordinatore Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha salutato il nuovo gruppo Forza Italia Progetto Assisi.

La serata, che si è svolta giovedì sera (29 luglio 2021) all’Hotel verde di Rivotorto di Assisi, è stata anche l’occasione per presentare il nuovo simbolo, appunto, Forza Italia Progetto Assisi.

“Ad Assisi – ha aggiunto Tajani - siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo, così come abbiamo fatto in occasione delle ultime elezioni regionali nelle Marche. Noi continuiamo ad andare avanti per dare vita a quel grande progetto, magari nel 2023, che potrebbe essere il grande partito repubblicano, liberale, riformista, garantista, cristiano che si candiderà, dopo il successo delle elezioni del 2023, a governare il Paese fino al 2050. Intanto vinciamo ad Assisi – ha concluso - e cerchiamo di governare bene Assisi con la stessa mentalità”.

Antonio Tajani è convinto che il centrodestra avrà la meglio nelle prossime elezioni amministrative che interesseranno la città serafica.

Alla presentazione del simbolo erano presenti, tra gli altri, il Coordinatore di Forza Italia Assisi Leonardo Paoletti, il consigliere comunale Antonio Lunghi, insieme ad Ivano Bocchini (Consigliere Provinciale e Comunale, Luigi Bastianini (consigliere comunale). Non mancava, ovviamente, il candidato a sindaco per le amministrative di Assisi del centrodestra, Marco Cosimetti. Insieme a loro anche Laura Buco coordinatrice Provinciale di Forza Italia, Nicola Alemanno sindaco Norcia insieme all’assessore Giuseppina Perla, Antonino Ruggiano sindaco di Todi, Lamberto Marcantonini sindaco Bettona, Anna Lisa Mierla vicesindaco di Umbertide, Francesco Fratellini vicesindaco di Bastia con l’assessore Filiberto Franchi, Nilo Arcudi presidente del consiglio comunale di Perugia, l’onorevole Katia Polidori presidente Azzurro Donna Italia, l’Onorevole Raffaele Nevi vicepresidente della Camera dei deputati, Arianna Verucci coordinatrice regionale Azzurro Donna, Francesca Sforna e Antonio Bagnetti di Progetto Bastia, oltre agli esponenti di espressione Civica a sostegno del Progetto.

Primo importante test politico le prossime elezioni comunali 2021, verso le quali FI-PA si propone nell’ottica di un vero rinnovamento ma soprattutto che si riconoscono nei nostri valori. di ricambio generazionale indispensabile per fornire nuova linfa vitale per essere al passo con i tempi.

Sono passati circa quattro anni da quando Fosco Valorosi, storico e valido coordinatore di Forza Italia, ha passato il testimone. Un nuovo gruppo ha coraggiosamente raccolto una pesante eredità, dando vita al nuovo coordinamento di Forza Italia. “Abbiamo lavorato costantemente con entusiasmo e serietà – è stato detto -, assistiti dall’allora coordinatore Regionale Catia Polidori, che ringraziamo di cuore per il grande impegno profuso nel territorio Assisano. Quindi il percorso e proseguito, e sta proseguendo, con la guida di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, nominato da oltre un anno, coordinatore Regionale”. Dopo i saluti e i ringraziamenti è seguito in piccolo momento conviviale.