Spaccio di stupefacenti, arrestati due giovani ternani

Nel tardo pomeriggio di domenica 19 maggio scorso personale della Squadra Volante nel corso di un controllo ad un’autovettura in transito in Piazza Dalmazia ha notato il conducente lanciare dal finestrino un ovulo in plastica colorata. Il gesto, benché repentino, non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno subito recuperato, accertando che al suo interno vi erano due involucri, contenenti cocaina e marijuana.

Dalla perquisizione del veicolo veniva rinvenuta la somma di denaro di circa 600 euro, delle quali la metà in banconote di piccolo taglio. La perquisizione dell’abitazione del conducente, un 30enne operaio ternano, portava al rinvenimento di circa 50 grammi di cocaina, 5 di hashish e marijuana e di un bilancino di precisione.

L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e in sede di udienza di convalida dell’arresto, celebratasi nel primo pomeriggio di ieri, il Giudice del Tribunale di Terni ha applicato la Misura cautelare dell’Obbligo di presentarsi presso la Questura di Terni.

Durante i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore a Terni Antonino Messineo e a Narni in occasione della manifestazione storica della Corsa all’Anello, un altro giovane ternano sottoposto al controllo sulla s.s. Flaminia Ternana, in Località Ponte Aia, dal personale del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” di Perugia, coordinato da personale della Squadra Volante è stato tratto in arresto sempre per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al momento del controllo del 22 enne gli agenti hanno sentito un forte inconfondibile odore tipico della marijuana. Sotto al sedile lato guida, all’interno di un astuccio in plastica, venivano rivenute dieci bustine contenenti hashish e marijuana pronte per lo spaccio.

Presso l’abitazione del giovane venivano trovati all’interno di un barattolo tre ovuli contenenti hashish per un peso complessivo di circa 50 grammi.

Tratto in arresto e processato il giorno successivo, il giovane è stato sottoposto alla Misura cautelare dell’obbligo di presentarsi in Questura.