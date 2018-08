Maxi furto di occhiali da sole al centro Cospea di Terni

Furto nel negozio di ottica Dragoni, presso il centro commerciale ‘Cospea’ di via Montefiorino, a Terni. Ignoti, forse rimasti nascosti nella struttura e pronti ad entrare in azione dopo la chiusura di sabato sera, hanno svaligiato l’esercizio commerciale, forzando la porta di ingresso e portandosi via decine di paia di occhiali delle marche più prestigiose. Ingente il bottino. A riportare la notizia è l’edizione ternana de Il Messaggero.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri che, oltre a ricostruire la dinamica, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianze interne ed esterne al centro commerciale. La speranza è che i responsabili vengano identificati e quindi assicurati alla giustizia.