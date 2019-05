AST:convocato l'incontro al Mise per discutere il piano industriale e occupazionale

Forse arriva uno spiraglio per gli operai dell'Ast e un vento positivo per tutte le sigle sindacali impegnati a tutelare il posto di lavoro di migliaia di persone.

L'invito del Mise è pervenuto a mezzo posta elettronica alle segreterie territoriali dei sindacati metalmeccanici, a Federmanager,al comune di Terni ed alla Regione Umbria.

L'incontro è stato confermato attraverso la posta email e si terrà in via Molise a Roma per le 15.30 di martedì 14 maggio.

La riunione al dicastero è stata fissata in un periodo centrale e focale della trattativa aperta con i vertici di viale Brin, al punto tale da lasciare perplessi tutte le sigle sindacali.

In occasione dell'incontro con il Mise verrà approfondita la questione sociale sui livelli occupazionali, con l'obiettivo di non farle scendere al di sotto delle 2.350 unità .