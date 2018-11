Frecciabianca, nessuna certezza

Era stato annunciato che il Frecciabianca che collega Roma Termini e Ravenna con l’orario invernale che sarà in vigore dal 10 dicembre avrebbe fatto una prima fermata a Spoleto. " Per Spoleto rappresenta un primo risultato importante della battaglia che la giunta regionale ha condotto, contenuta anche come impegno nell’ultimo contratto di servizio firmato fra Regione e Trenitalia, in cui è stata prevista la possibilità di una coppia di treni”. È quanto affermava un paio di mesi fa l’assessore regionale ai Trasporti, Giuseppe Chianella, esprimendo soddisfazione per l’introduzione del collegamento.

Ad oggi però, a poco più di un mese dell'entrata in vigore dell'orario invernale, non c'è ancora la certezza del ripristino della fermata, anzi nel portale delle prenotazioni e dell'acquisto dei biglietti di Trenitalia non compaiono più le due fermate di Spoleto.

Preoccupatissimo il Comitato viaggiatori spoletini che tanto si è battutto per il ripristino della fermata del treno Intercity che collega le Marche a Roma, attraversando parte dell'Umbria.

Sulla questione il presidente del Consiglio comunale Sandro Cretoni ha annunciato alcuni interventi per dotare la stazione ferroviaria di Spoleto di importanti servizi.