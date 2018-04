Arriva il Fascicolo sanitario elettronico

È arrivato anche in Umbria il fascicolo sanitario elettronico, FSE. Gli Umbri hanno ora la possibilità di poter disporre di un archivio personale, del quadro clinico, storico .

A presentarlo è stato l'assessore regionale alla sanità, Luca Barberini alla Festa della scienza di Foligno, che ha spiegato "Il Fascicolo sanitario Elettronico é 'carta d'identità della salute' che facilita il lavoro degli operatori con l'obiettivo di migliorare prevenzione, diagnosi e cura. È stato sperimentato e ora avviato dalla Regione, a vantaggio della tutela della salute dei cittadini". In pratica, "una raccolta in formato digitale di informazioni e documenti clinici, rilasciati da strutture e medici del Servizio sanitario nazionale e quindi di dati certificati che sono sempre disponibili, tramite internet, in forma protetta e riservata".

Da oggi qualsiasi professionista della sanità potrà accedere ai dati storici dei pazienti per capirne la storia clinica avendo un grande vantaggio nel migliorare l'assistenza.

Il FSE ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente, in quanto è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che lo prendono in cura nell’ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali. Al momento in Italia sono 17 le regioni collegate e 11. 648.212 gli FSE attivati e 29.719.263 al momento i dati digitalizzati. una vera rivoluzione nella sanità oggi divenuta una importante realtà anche in Umbria.