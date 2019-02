110 coppie si sono ritrovate davanti alla tomba di San Valentino

Per la celebrazione dedicata ai fidanzati che entro l'anno si sposeranno sono giunte a Terni 110 coppie provenienti da tutta Italia, e più precisamente da Reggio Calabria, Reggio Emilia, L'Aquila, Napoli, Pescara, Torino, Rieti, Roma, Viterbo, Perugia, Verona, Puglia, Campania, Umbria eToscana.

Le giovani coppie si sono date appuntamento davanti alla tomba di San Valentino.

I fidanzati hanno partecipato alla messa presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese che nella sua omelia ha spiegato "Oggi celebriamo la festa degli innamorati, festa di coloro che stanno per affrontare un progetto di vita, definitivo, totale, senza riserve, per sempre. Davanti alla tomba di san Valentino la vostra storia oggi acquista profumo di primavera, chiarezza di motivazioni, orientamento definito, ricchezza di grazia, garanzia di riuscita, promessa di accompagnamento. Ma è anche San Valentino, speciale patrono dei giovani innamorati, che vi rinnova la sua promessa di assistervi e di accompagnarvi in quest'ultimo tratto di strada".