Truffe infinite, dopo i bond i diamanti

Tutti cercano scorciatoie per guadagnare ma alla fine a guadagnare sono i truffatori che approfittano della dabbenaggine della gente. Ma c’è anche da dire che in Italia manca qualsiasi tipo di controllo e ci si chiede cosa stanno a fare tante autority, Consob e Banca d’Italia che si accorgono che qualcosa non va quando i danni sono già stati fatti.

Anche una quarantina di umbri sono caduti nella trappola della cosiddetta truffa dei diamanti scoperta dalla guardia di finanza di Milano: coinvolte cinque grandi banche italiane e due società venditrici, la Intermarket diamond business spa (Idb, fallita) e la Diamond private investement (Dpi), che secondo l'inchiesta delle fiamme gialle avrebbero ingannato i risparmiatori gonfiando il valore dei diamanti col supporto degli istituti di credito, non solo intermediari ma a conoscenza del raggiro.

La truffa era molto semplice si faceva credere agli incauti acquirenti che il valore delle pietre era molto elevato ed invece era solo una frazione di quanto dichiarato.

Alla fine cui guadagnavano tutti, le banche, gli intermediari e naturalmente gli ideatori della truffa.

Per riavere indietro qualcosa entro l'8 marzo chiunque abbia acquistato diamanti tramite la filiale italiana della Idb deve fare richiesta al curatore fallimentare per ricevere indietro il proprio denaro. Oltre quella data il curatore utilizzerà quanto rimasto per pagare i debitori.

I diamanti acquistati garantivano un investimento nominale del 2 o 3% e molti hanno dato mandato alle banche di investire i loro risparmi, non solo pensionati ma anche vip come Vasco Rossi.

Già due anni fa, i primi utenti si erano rivolti a Federconsumatori "per contratti non chiari" fatti sottoscrivere dagli istituti di credito. Le banche, pur negando ogni responsabilità, hanno iniziato a sedersi ai tavoli delle transazioni in Umbria, Piemonte, Veneto.