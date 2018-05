Perugia entra nella storia e conquista il suo primo scudetto nel Volley. La grande Sir Safety Conad Perugia è campione d'Italia.

La Sir Safety Umbria Volley, la Società Pallavolistica Maschile Italiana con sede a Perugia, che milita nel campionato di Serie A1, al PalaEvangelisti ha trionfato. La squadra di Lorenzo Bernardi ha battuto 3-0 la Lube Civitanova Marche in una gara5 dominata in lungo e in largo con parziali di 25-22, 25-23, 27-25.

E dunque si è chiusa al meglio un'annata strepitosa, appunto quella dei Block Devils, capaci di vincere anche Supercoppa Italiana e Coppa Italia per un triplete leggendario.

Grande gioia e soddisfazione ha espresso il direttore generale di PAC 2000A Conad Danilo Toppetti, fra i primi a credere nelle potenzialità di questo straordinario team.

La squadra perugina è andata alla conquista del suo primo, storico, scudetto. Al PalaEvangelisti già da giorni era tutto esaurito, presenti oltre 4.000 spettatori a spingere il team di Bernardi.

Sir Volley Perugia e Lube Civitanova si sono affrontati per l’undicesima volta in stagione, con bilancio nettamente a favore dei perugini che hanno già dato due grandi dispiaceri ai marchigiani battendoli tra le altre, nelle sfide decisive per la conquista di Supercoppa e Coppa Italia. Non solo, le due contendenti potrebbero addirittura ritrovarsi in finale di Champions League visto che entrambe sono qualificate per la Final Four in programma nel prossimo fine settimana a Kazan, in Russia.

La Sir Volley Perugia ha schierato De Cecco ed Atanasijevic in diagonale palleggiatore-opposto, Zaytsev e Russell schiacciatori, Anzani e Podrascanin centrali con Colaci libero. La Lube ha risposto con Christenson-Sokolov in posto due, Kovar e Juantorena schiacciatori, Stankovic e Cester al centro con Grebennikov libero. La partita è stata diretta dagli arbitri Boris e Raposarda.